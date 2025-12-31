Samsung aggiorna Good Lock e Promemoria: compatibilità con One UI 8.5 e nuovi preavvisi

Samsung continua a preparare il terreno per il rilascio della One UI 8.5, attualmente in fase beta sulla serie Galaxy S25, e aggiorna diversi moduli della suite Good Lock, insieme all’app Promemoria, che introduce una funzione inedita e particolarmente utile per la gestione delle attività quotidiane.

Good Lock si aggiorna: QuickStar e Display Assistant pronti per One UI 8.5

Come di consueto in vista di una nuova major release, Samsung sta rilasciando aggiornamenti per i moduli di Good Lock così da garantire piena compatibilità con la prossima interfaccia. Tra questi, i primi a ricevere un refresh sono QuickStar e Display Assistant, rispettivamente aggiornati alle versioni 10.0.00.2 e 8.5.10.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

QuickStar consente di personalizzare la tendina delle notifiche, il pannello delle impostazioni rapide e gli elementi della barra di stato. Il nuovo update introduce miglioramenti di stabilità e bug fix, oltre alla compatibilità con la One UI 8.5. L’unica limitazione riguarda la funzione “Change quick setting button grid”, che consente di modificare la spaziatura dei pulsanti nelle impostazioni rapide: al momento non è disponibile, ma tornerà con la versione stabile della One UI 8.5.

Anche Display Assistant, introdotto con la One UI 7, riceve un aggiornamento importante. Il modulo permette di gestire in modo avanzato il comportamento dello schermo, come il timeout di spegnimento per app specifiche, la possibilità di evitare la riduzione automatica della luminosità in caso di surriscaldamento, o di impostare frequenze di aggiornamento personalizzate per singole applicazioni. Con la versione 8.5.10, l’app diventa pienamente compatibile con la One UI 8.5, anche se alcune funzioni potrebbero richiedere ulteriori ottimizzazioni fino al rilascio della versione definitiva. Gli aggiornamenti sono scaricabili dal Galaxy Store, cercando manualmente i moduli o accedendo alla sezione Menu > Aggiornamenti.

Una novità utile per Promemoria: arrivano i “Preavvisi”

Parallelamente, Samsung ha iniziato a distribuire anche un aggiornamento per l’app Promemoria, che arriva alla versione 12.7.05.37 e introduce una nuova funzione chiamata Early Alert, o Preavvisi.

Questa opzione consente di impostare un avviso anticipato rispetto al promemoria principale, ideale per chi desidera ricevere una notifica qualche giorno o settimana prima di un evento importante. Si possono scegliere impostazioni rapide — un giorno prima, una settimana prima — oppure personalizzare completamente l’orario del preavviso.

Un esempio pratico? Se si imposta un promemoria per il 5 gennaio 2026, si può ricevere un preavviso il 4 gennaio, o anche il 29 dicembre, in base alle proprie esigenze. È una funzione semplice ma strategica per chi gestisce molte scadenze, pagamenti o appuntamenti lavorativi.

Al momento la novità è in rollout per i dispositivi con One UI 8.5 beta, ma non è escluso che arrivi anche su versioni precedenti del sistema operativo. L’aggiornamento è disponibile sul Galaxy Store, sempre nella sezione Aggiorna applicazioni.