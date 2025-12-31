Rover lunari reinventati: le ruote trasformiste del KAIST

Quando iniziamo a parlare di spazio e di ritorno sulla Luna, la nostra mente corre subito ai grandi lanci, alle basi pressurizzate o a quelle tute iper-tecnologiche che sembrano uscite da un film di fantascienza. Eppure, c’è un dettaglio che tendiamo a dare per scontato e che invece rappresenta uno dei grattacapi più grandi per chi progetta missioni extra-atmosferiche: come diavolo ci si muove in un posto dove il terreno è un incubo fatto di polvere abrasiva, crateri e pendenze micidiali? Fino a oggi abbiamo mandato lassù veicoli con ruote piuttosto rigide e ingombranti, ma i ricercatori del KAIST, in Corea del Sud, hanno deciso che era ora di smetterla di pensare alla ruota come a un oggetto statico e immutabile.

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KAIST sviluppa ruote adattive per crateri e grotte lunari

Il gruppo guidato da Seong-Bin Lee è partito da un’osservazione quasi banale ma rivoluzionaria: perché dobbiamo costringere un rover a usare lo stesso tipo di ruota sia quando deve viaggiare veloce su una distesa piatta, sia quando deve arrampicarsi su una roccia o infilarsi in una grotta? La risposta che hanno trovato è una sorta di ruota “trasformista“, una struttura senza aria che sembra quasi viva per come riesce a cambiare forma. Non stiamo parlando di un complicato sistema di motori e ingranaggi, che nello spazio finirebbe per rompersi dopo due giorni a causa della sabbia, ma di un geniale intreccio di lamelle in acciaio elastico.

La bellezza di questa invenzione sta tutta nella sua capacità di adattarsi. Quando il rover deve essere trasportato o deve muoversi in spazi stretti, le ruote restano compatte. Ma non appena il terreno si fa difficile, il mozzo centrale agisce sulla struttura elicoidale e la ruota si espande, arrivando quasi a raddoppiare il suo diametro. È un po’ come se il veicolo potesse decidere in tempo reale di passare da un assetto cittadino a uno da fuoristrada estremo, ma senza dover cambiare i pneumatici. E il fatto che abbiano testato questa struttura facendola cadere da quattro metri d’altezza o esponendola alle fiamme ci dice quanto siano stati ossessionati dalla resistenza. Lassù, se si buca o se un braccetto si piega, non c’è il soccorso stradale che ti viene a recuperare nel Mare della Tranquillità.

Questa tecnologia non serve solo a rendere più sicure le passeggiate dei robot, ma apre la porta a esplorazioni che oggi consideriamo impossibili. Pensate alle grotte lunari o ai tunnel di lava: sono i luoghi migliori dove costruire le future basi umane perché offrono protezione naturale dalle radiazioni, ma entrarci con i mezzi attuali è un suicidio tecnologico. Con ruote capaci di “sgonfiarsi” e “gonfiarsi” meccanicamente per superare ogni ostacolo, quegli anfratti diventano improvvisamente accessibili. È affascinante notare come, mentre tutti si concentrano su software e intelligenza artificiale, la vera svolta per la conquista della Luna possa arrivare da qualcosa di così antico e fondamentale come la meccanica di una ruota che sa come farsi piccola o grande a seconda di dove mette i piedi.