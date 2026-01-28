Rolls-Royce investe sui mini reattori con i cuscinetti antisismici

Quando si parla di mini reattori nucleari, l’attenzione è spesso tutta su costi, tempi di costruzione e produzione energetica. Rolls-Royce, invece, sta spostando il focus su un tema meno immediato: come farli resistere ai terremoti. La soluzione allo studio è l’adozione di cuscinetti antisismici, un elemento che potrebbe cambiare il modo in cui questi impianti vengono progettati e installati.

L’idea è semplice solo in apparenza. I mini reattori sono pensati per essere più compatti e modulari rispetto alle centrali tradizionali, ma proprio questa compattezza impone standard di sicurezza ancora più ferrei. Inserire sistemi capaci di assorbire e ridurre le sollecitazioni sismiche significa rendere l’intera struttura meno rigida e più “adattabile” ai movimenti del terreno.

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Isolare il reattore dal suolo

Il principio alla base dei cuscinetti antisismici è quello dell’isolamento alla base. Il reattore non viene ancorato in modo diretto e rigido al terreno, ma poggia su elementi progettati per smorzare vibrazioni e spostamenti. Durante una scossa, la struttura può muoversi in modo controllato, evitando che l’energia del terremoto si scarichi sui componenti più sensibili.

Tecnologie simili sono già utilizzate da anni in edifici critici e alcune infrastrutture. Applicarle a un impianto nucleare, però, richiede un livello di precisione e affidabilità molto più elevato. È qui che entra in gioco l’esperienza industriale di Rolls-Royce, abituata a lavorare su sistemi complessi dove l’errore non è contemplato.

Perché è una mossa strategica

Integrare soluzioni antisismiche nei mini reattori non serve solo a migliorare la sicurezza. Significa anche ampliare il numero di aree in cui questi impianti possono essere installati. Molti Paesi interessati al nucleare di nuova generazione si trovano infatti in zone a rischio sismico, un fattore che spesso complica o rallenta le autorizzazioni.

Rendere i mini reattori più tolleranti ai terremoti potrebbe quindi accelerare i progetti e ridurre le resistenze, sia a livello normativo sia sul piano politico. In altre parole, la sicurezza strutturale diventa anche uno strumento commerciale.

Un tema chiave per l’accettazione pubblica

C’è poi un aspetto meno tecnico ma altrettanto importante: la fiducia. Il nucleare porta ancora con sé un carico emotivo pesante, e ogni nuova tecnologia deve dimostrare di essere più sicura di quelle del passato. Soluzioni come i cuscinetti antisismici aiutano a comunicare l’idea di impianti progettati fin dall’inizio per prevenire gli scenari peggiori.

Non si tratta di un dettaglio ingegneristico, ma di un messaggio: i mini reattori non nascono per replicare vecchi modelli in formato ridotto, bensì per affrontare problemi reali con strumenti moderni.

Uno sguardo oltre la tecnologia

La scelta di Rolls-Royce mostra come il futuro dei mini reattori non dipenderà solo da quanta energia riescono a produrre, ma da quanto riescono a essere adattabili e accettabili. In questo senso, i cuscinetti antisismici rappresentano un tassello fondamentale, anche se poco visibile.

Se questa strada verrà confermata, la sicurezza potrebbe diventare il vero elemento distintivo dei mini reattori di nuova generazione. E, paradossalmente, proprio ciò che non si vede potrebbe fare la differenza nel loro successo.