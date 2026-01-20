ROG Rapture GT-BE19000AI: arriva il primo router gaming AI

ASUS Republic of Gamers alza decisamente l’asticella. A tal proposito, l’azienda porta anche in Italia un prodotto che sembra arrivare direttamente dal futuro delle reti domestiche. Si tratta del ROG Rapture GT-BE19000AI. Non è solo un nuovo router top di gamma, ma di una vera piattaforma intelligente pensata per rispondere alle esigenze di un ecosistema sempre più affollato di dispositivi gaming, streaming e smart home. Nello scenario attuale, ASUS punta tutto su intelligenza, automazione e affidabilità. Il GT-BE19000AI è il primo router al mondo a integrare un core AI dedicato, affiancato da una CPU quad-core, 4 GB di RAM DDR4 e 32 GB di storage interno. Ciò significa che, a differenza dei router tradizionali, non si limita a smistare pacchetti di dati, ma è in grado di gestire carichi di lavoro complessi in modo autonomo e continuo.

Nuovo router gaming AI ROG Rapture GT-BE19000AI: ecco i dettagli

Per tale dispositivo, l’intelligenza artificiale non è un semplice “extra”, ma una componente strutturale. La quale consente al router di adattarsi in tempo reale alle condizioni della rete e ai comportamenti degli utenti. Uno degli aspetti più interessanti è l’integrazione nativa del Docker Engine, con supporto completo a CLI e Docker Compose. In pratica, il router diventa un vero hub di edge computing capace di eseguire applicazioni containerizzate senza bisogno di PC o server esterni. È una svolta soprattutto per chi gestisce ambienti smart home avanzati: dal riconoscimento video basato su AI con Frigate, fino all’uso di AdGuard come server DNS per filtrare annunci e tracker. Tutto ciò può essere centralizzato direttamente sul router. Meno dispositivi, meno complessità e una gestione più pulita e sicura.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Anche riguardo la stabilità della connessione ASUS spinge forte, grazie a WiFi Insight. Tale funzione monitora costantemente lo spettro radio, analizzando non solo le interferenze WiFi, ma anche quelle non WiFi. Restituendo così una visione chiara e comprensibile dello stato della rete. Il sistema è in grado di ottimizzare automaticamente i canali, migliorando la qualità della connessione anche negli ambienti più congestionati.

Per i gamer, l’AI Game Boost porta l’accelerazione del traffico a un nuovo livello. Ciò grazie al riconoscimento intelligente dei dispositivi e alla gestione dinamica delle priorità in base al comportamento reale delle applicazioni. Nei test interni ASUS parla di una riduzione della latenza fino al 34%. Un dato che si traduce in sessioni di gioco più fluide e reattive, ma anche in streaming e hosting più stabili.

Il supporto al Wi-Fi 7 completa il quadro, con velocità teoriche fino a 19 Gbps e una dotazione di porte Ethernet che include connessioni 10G e 2.5G. Il tutto è supportato da un sistema di raffreddamento avanzato, progettato per mantenere prestazioni costanti anche sotto carico. ROG Rapture GT-BE19000AI è già disponibile sull’eShop ASUS Italia al prezzo di 759 euro e arriverà a breve anche presso gli ASUS Gold Store e i principali partner.