Robot aspirapolvere Dreame D20: l’offerta Amazon a 177 euro

Spendere poco su Amazon è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, infatti in questi giorni è stata attivata una fantastica promozione applicata sul robot aspirapolvere Dreame D20, perfetta per avvicinare il consumatore all’acquisto di un dispositivo essenziale per la pulizia delle nostre case.

La potenza di aspirazione massima che può raggiungere è di 13.000 Pa, con doppia spazzola antigroviglio nella parte inferiore, navigazione LDS e funzione lavapavimenti. In altre parole il prodotto può aspirare e lavare in contemporanea, potendo operare sia su pavimenti, che tappeti o moquette. Al suo interno è posta una batteria da 5200 mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere delle sue prestazioni anche per qualche ora, prima di dover effettivamente ricorrere alla ricarica; in termini pratici può pulire all’incirca 120 metri quadrati con un’unica ricarica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

All’interno della confezione potrete trovare anche la base di ricarica, ma va fatto notare che è assente lo svuotamento automatico, di conseguenza il consumatore dovrà manualmente vuotare il contenitore integrato quando raggiunto il livello massimo (è capiente 700ml). Allo stesso modo, il serbatoio dell’acqua per il lavaggio deve essere riempito manualmente, ha una capacità di 350 ml, dimensioni abbastanza standardizzate e di buona qualità generale.

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech così avrete le offerte Amazon sul vostro smartphone e scoprirete ogni giorno anche i codici sconto gratis che potete ricevere sul vostro smartphone.

Robot aspirapolvere Dreame D20 in super sconto su Amazon

Una delle migliori opportunità d’acquisto per tutti i consumatori, Dreame D20 può essere vostro oggi con un investimento finale di soli 177 euro, raggiungendo un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, in confronto al prezzo consigliato di 209 euro. Collegatevi subito al seguente link per l’acquisto.

Se arrivati a questo punto foste interessati all’acquisto, segnaliamo essere disponibile nell’unica colorazione bianca, è realizzato quasi interamente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie.