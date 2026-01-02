Roborock al CES 2026 con il robot aspirapolvere che non teme le scale

Il CES 2026 si avvicina e, come spesso accade, le indiscrezioni iniziano ad accendere la curiosità. Tra i nomi più chiacchierati c’è Roborock, che potrebbe sfruttare la vetrina di Las Vegas per mostrare una delle innovazioni più attese nel mondo della smart home: un robot aspirapolvere in grado di gestire le scale senza fermarsi al solito limite del dislivello.

Se confermata, sarebbe una svolta storica per una categoria di prodotti che, nonostante enormi progressi in navigazione e intelligenza artificiale, resta ancora confinata a un solo piano della casa.

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Il limite storico dei robot aspirapolvere

Da anni i robot per la pulizia domestica sono diventati sempre più sofisticati. Mappatura avanzata, sensori di precisione, stazioni di svuotamento automatico e lavaggio intelligente hanno migliorato radicalmente l’esperienza d’uso. Eppure, le scale sono rimaste un confine invalicabile.

I sensori anticaduta impediscono al robot di precipitare, ma allo stesso tempo lo costringono a fermarsi. Il risultato è che chi vive in case su più livelli deve spostare manualmente il dispositivo o acquistare più unità. Un compromesso che molti utenti accettano, ma che rappresenta ancora una problematica evidente nell’automazione domestica.

Roborock sembra pronta ad affrontare proprio questo punto critico.

Come potrebbe funzionare il robot “anti-scale”

Le informazioni che circolano parlano di un approccio completamente nuovo alla mobilità. Non semplici sensori più evoluti, ma un sistema capace di superare fisicamente i gradini, mantenendo stabilità e controllo. Questo potrebbe avvenire tramite meccanismi retrattili, ruote articolate o soluzioni ibride pensate per adattarsi a superfici irregolari.

Un elemento chiave sarebbe l’integrazione con software di navigazione intelligente, in grado di riconoscere le scale non come ostacoli, ma come percorsi potenzialmente percorribili. In questo scenario, l’intelligenza artificiale diventerebbe centrale non solo per evitare errori, ma per pianificare movimenti complessi in sicurezza.

Il risultato sarebbe un robot capace di pulire più piani in autonomia, senza interventi manuali e senza rinunciare alle funzioni avanzate già presenti nei modelli di fascia alta.

Perché sarebbe una svolta per il mercato

Un robot che non teme le scale cambierebbe radicalmente il modo in cui questi dispositivi vengono percepiti. Non più semplici assistenti limitati a un ambiente controllato, ma veri strumenti di pulizia domestica a 360 gradi.

Per Roborock sarebbe anche una mossa strategica importante. Il brand è già riconosciuto per affidabilità e innovazione, ma una soluzione di questo tipo lo posizionerebbe come riferimento tecnologico, costringendo i concorrenti a inseguire.

Attesa alta per il CES 2026

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il CES 2026 potrebbe essere il palco ideale per mostrare un prototipo o una versione quasi pronta di questo nuovo robot. Se Roborock riuscirà davvero a superare il limite delle scale in modo sicuro e affidabile, non si tratterà di una semplice evoluzione, ma di un cambio di paradigma.