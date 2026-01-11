Reolink presenta la sua “AI Box”: evolve l’AI in locale

Reolink, durate il CES 026, ha scelto una strada chiara: meno dipendenza dal cloud e più potenza. Non è solo una questione tecnica, ma una presa di posizione che tocca temi concreti come la privacy, la continuità del servizio e il controllo dei propri dati. Il punto di svolta di tale strategia è la Reolink AI Box, presentata come il centro dell’intero ecosistema. Invece di delegare l’analisi a server remoti, tale dispositivo porta tutto in locale, grazie a una piattaforma hardware basata sui chip Qualcomm Dragonwing Q8 Series. Rilevamento, analisi e ricerca degli eventi avvengono così direttamente sul posto, con un duplice vantaggio: risposte più rapide e una drastica riduzione delle informazioni che lasciano la rete domestica.

Reolink: “AI Box” che punta sulla sicurezza

L’idea è rendere l’intelligenza artificiale meno invisibile e più utile nella vita quotidiana. L’AI Box non si limita a “capire” cosa succede davanti a una videocamera, ma lo traduce in avvisi comprensibili, formulati in linguaggio naturale. Le registrazioni diventano racconti sintetici degli eventi, con un’indicazione chiara della loro rilevanza. Un altro aspetto importante è l’integrazione. Reolink ha progettato l’AI Box per adattarsi a impianti già esistenti, funzionando con la maggior parte delle proprie videocamere, con hub domestici e con gli NVR. L’installazione plug-and-play la rende accessibile anche a chi non vuole rimettere mano all’intero sistema. Mentre il supporto alle funzioni ReoNeura AI permette di “aggiornare” dispositivi che non nascono nativamente intelligenti.

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Se l’AI Box rappresenta la mente, la nuova serie OMVI è senza dubbio lo sguardo. Reolink introduce una linea di videocamere multi-obiettivo pensate per ampliare la copertura e il livello di dettaglio. Il modello di punta, OMVI X16 PoE, premiato ai CES 2026 Innovation Awards, combina una visione panoramica ultra-wide con un’unità PTZ capace di zoom ottico 16x. La presenza di tre motori consente movimenti complessi e fluidi, con un tracciamento automatico che segue i soggetti in modo coordinato. Riducendo così i punti ciechi e migliorando l’efficacia della sorveglianza.

Allo stesso tempo, in collaborazione con Qualcomm, Reolink presenta nuovi dispositivi basati sul chip Micro-Power Wi-Fi QCC730, progettato per massimizzare l’autonomia e ridurre i consumi. Il risultato promesso è un netto passo avanti rispetto agli standard attuali, accompagnato da un design più compatto e da un posizionamento di prezzo più accessibile. In tale contesto si inserisce anche la Solar Floodlight Cam, una videocamera completamente wireless che unisce alimentazione solare, illuminazione intelligente e rilevamento AI. Con il pannello integrato, un faro potente e un ampio angolo di visione, il dispositivo punta a funzionare con una manutenzione minima, anche in condizioni di luce non ideali. Con la sua presentazione, Reolink porta l’AI in locale, restituendo così il controllo agli utenti. Rendendo la sicurezza smart non solo più avanzata, ma anche più consapevole.