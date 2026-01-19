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Redmi Note 15 Pro Plus supera i test più temuti

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
Il Redmi Note 15 Pro Plus stupisce nei test di resistenza, offrendo robustezza da top di gamma a un prezzo da fascia media.
Se ci troviamo a guardare i video di Zack Nelson sul canale JerryRigEverything, lo facciamo quasi con un senso di macabra curiosità, aspettando quel momento fatidico in cui il vetro scricchiola o il telaio si piega come un cracker. Quando però sul banco di prova finisce un medio gamma, le aspettative sono solitamente basse, perché sappiamo che da qualche parte il produttore deve aver pur risparmiato. Eppure, il Redmi Note 15 Pro Plus ha deciso di riscrivere questo copione, superando i test di resistenza con una disinvoltura che ha lasciato molti a bocca aperta. Non c’è stato quel rumore secco di rottura che spesso accompagna i dispositivi meno nobili; al contrario, lo smartphone ha risposto alle sollecitazioni con una solidità strutturale che solitamente riserviamo a prodotti che costano il doppio.

Redmi Note 15 Pro Plus è più robusto di quanto dica il prezzo

Il segreto di questa resistenza non è certo frutto del caso, ma di una scelta ingegneristica piuttosto intelligente. Xiaomi non si è limitata a buttare componenti dentro un guscio, ma ha lavorato su una struttura multistrato dove la scheda madre è rinforzata e la cornice in plastica lavora in simbiosi con un’anima metallica interna. Questo significa che, durante il famigerato “bend test”, le forze applicate non si concentrano su un unico punto debole, ma vengono distribuite su tutta la scocca. È un approccio che lo mette sullo stesso piano di giganti come il Galaxy S25 Ultra o il Pixel 10 Pro XL. Pensate che persino un dispositivo raffinato come il Galaxy S25 Edge ha mostrato il fianco in test simili, con il pannello posteriore che tendeva a separarsi dal corpo centrale, mentre il Redmi è rimasto lì, solido e imperturbabile. Passando allo schermo, il Gorilla Glass Victus 2 fa esattamente quello che promette: i primi segni di sofferenza arrivano al livello 6 della scala di Mohs, allineandosi agli standard dei top di gamma attuali. Ma la vera sorpresa è il retro in fibra di vetro. Xiaomi dichiara una resistenza dieci volte superiore al vetro comune, e la prova pratica sembra confermarlo, rendendo lo smartphone capace di sopravvivere ai piccoli drammi quotidiani, come le chiavi in tasca o una caduta accidentale sul pavimento. A proposito di incidenti, le certificazioni IP68 e IP69K non sono solo sigle sulla carta, ma una vera polizza assicurativa contro immersioni profonde e getti d’acqua ad alta pressione. Sapere che un telefono di fascia media può resistere 24 ore a due metri di profondità cambia decisamente la percezione di ciò che definiamo “economico”.

Quando un medio gamma non si spezza

La cosa più incredibile è che tutta questa corazza non ha trasformato il dispositivo in un “mattone” inguardabile. Sotto il cofano batte un cuore Snapdragon 7s Gen 4 e brilla un pannello OLED da 6,83 pollici che non rinuncia a nulla in termini di fluidità e colori. È la dimostrazione che non serve più scegliere tra un telefono indistruttibile e uno elegante e potente. Il Redmi Note 15 Pro Plus rompe il pregiudizio secondo cui la fascia media debba per forza scendere a compromessi sulla qualità costruttiva, offrendo una sicurezza che, fino a ieri, era un lusso per pochi.