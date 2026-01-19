Redmi Note 15 Pro Plus supera i test più temuti

29 Se ci troviamo a guardare i video di Zack Nelson sul canale JerryRigEverything, lo facciamo quasi con un senso di macabra curiosità, aspettando quel momento fatidico in cui il vetro scricchiola o il telaio si piega come un cracker. Quando però sul banco di prova finisce un medio gamma, le aspettative sono solitamente basse, perché sappiamo che da qualche parte il produttore deve aver pur risparmiato. Eppure, il Redmi Note 15 Pro Plus ha deciso di riscrivere questo copione, superando i test di resistenza con una disinvoltura che ha lasciato molti a bocca aperta. Non c’è stato quel rumore secco di rottura che spesso accompagna i dispositivi meno nobili; al contrario, lo smartphone ha risposto alle sollecitazioni con una solidità strutturale che solitamente riserviamo a prodotti che costano il doppio.