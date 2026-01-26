 Vai al contenuto
Offerte

Redmi Note 15 è da acquistare subito su Amazon: in offerta imperdibile per tutti

Denis Dosi
Denis Dosi
· 2 min di lettura
Condividi:
Redmi Note 15 è da acquistare subito su Amazon: in offerta imperdibile per tutti
In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione

Redmi Note 15 è il nuovissimo smartphone che l’azienda cinese ha deciso di lanciare sul mercato nazionale, e europeo, promettendo ottime prestazioni, ma soprattutto una spesa finale tutt’altro che impossibile, anche grazie all’offerta che Amazon ha deciso di mettere a disposizione giusto in questi giorni.

Il prodotto ha dimensioni di 164 x 75,42 x 7,4 millimetri di spessore e un peso di 178 grammi, è relativamente facile da tenere in mano e da trasportare ovunque vogliate, senza comunque tralasciare la presenza di un display di grandi dimensioni: 6,77 pollici di diagonale per un OLED con densità di 390 ppi e risoluzione 1080 x 2392 pixel. A rendere l’esperienza ancora migliore ci pensa direttamente il refresh rate, pari a 120Hz, migliorandone la fluidità e avvicinandolo pericolosamente alla fascia superiore (da notare anche una leggera curvatura sui bordi).

Il processore è più adatto al suo prezzo, si tratta del Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, octa-core che si affida ad una frequenza di clock di 2,4GHz, con alle spalle un’ottima GPU Adreno 710, ma anche 12GB di RAM, perfetti per riuscire a fruire di prestazioni adeguate, senza il minimo tentennamento.

Se volete le offerte Amazon e scoprire ogni giorno i codici sconto gratis disponibili su Amazon, dovete subito iscrivervi al canale Telegram @codiciscontotech.

[maxbutton id=”4″ url=”https://t.me/codiciscontotech” text=”” ]

 

Redmi Note 15: la promo su Amazon è da non credere

Una spesa così bassa difficilmente ce la saremmo aspettata, il Redmi Note 15 può essere acquistato su Amazon a soli 299,99 euro, approfittando della riduzione di 50 euro applicata in modo completamente automatico sulla pagina ufficiale su Amazon. A prima vista potrebbe sembrare un’offerta di poco conto, ma dovete ricordare che il prodotto in questione è disponibile online solo da poche settimane.

XIAOMI Redmi Note 15 5G, Smartphone 12+512GB, Design ultrasottile, Resistenza IP65, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77', Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso
XIAOMI Redmi Note 15 5G, Smartphone 12+512GB, Design ultrasottile, Resistenza IP65, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso
    308,60 EUR
    Acquista su Amazon

    Un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista che sicuramente vi farà trascorrere ottime giornate in mobilità, anche grazie ad una batteria capiente e funzionale sul lungo periodo. Ricordatevi che la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon con consegna gratuita.

    Condividi:
    149 Condivisioni
    Tag