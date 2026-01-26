Redmi Note 15 è da acquistare subito su Amazon: in offerta imperdibile per tutti

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Redmi Note 15 è il nuovissimo smartphone che l’azienda cinese ha deciso di lanciare sul mercato nazionale, e europeo, promettendo ottime prestazioni, ma soprattutto una spesa finale tutt’altro che impossibile, anche grazie all’offerta che Amazon ha deciso di mettere a disposizione giusto in questi giorni.

Il prodotto ha dimensioni di 164 x 75,42 x 7,4 millimetri di spessore e un peso di 178 grammi, è relativamente facile da tenere in mano e da trasportare ovunque vogliate, senza comunque tralasciare la presenza di un display di grandi dimensioni: 6,77 pollici di diagonale per un OLED con densità di 390 ppi e risoluzione 1080 x 2392 pixel. A rendere l’esperienza ancora migliore ci pensa direttamente il refresh rate, pari a 120Hz, migliorandone la fluidità e avvicinandolo pericolosamente alla fascia superiore (da notare anche una leggera curvatura sui bordi).

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Il processore è più adatto al suo prezzo, si tratta del Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, octa-core che si affida ad una frequenza di clock di 2,4GHz, con alle spalle un’ottima GPU Adreno 710, ma anche 12GB di RAM, perfetti per riuscire a fruire di prestazioni adeguate, senza il minimo tentennamento.

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Redmi Note 15: la promo su Amazon è da non credere

Una spesa così bassa difficilmente ce la saremmo aspettata, il Redmi Note 15 può essere acquistato su Amazon a soli 299,99 euro, approfittando della riduzione di 50 euro applicata in modo completamente automatico sulla pagina ufficiale su Amazon. A prima vista potrebbe sembrare un’offerta di poco conto, ma dovete ricordare che il prodotto in questione è disponibile online solo da poche settimane.

Un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista che sicuramente vi farà trascorrere ottime giornate in mobilità, anche grazie ad una batteria capiente e funzionale sul lungo periodo. Ricordatevi che la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon con consegna gratuita.