Redmi K100 ufficiale: batteria da 10.000 mAh e Snapdragon 8 Elite

Redmi K100 è ufficiale in Cina e si presenta con una scheda tecnica difficile da ignorare. Spiccano soprattutto una batteria da 10.000 mAh e il processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, due elementi che bastano da soli a renderlo uno dei telefoni più curiosi tra quelli presentati di recente dal marchio. Il nuovo modello va a completare la famiglia K100 accanto ai due fratelli maggiori, con cui condivide molto sul piano estetico, anche se sotto la scocca le scelte prendono una strada leggermente diversa.

Basta girarlo per capire da dove arrivi l’ispirazione. Il retro, con quel modulo rialzato che ospita le fotocamere e che somiglia a un piccolo plateau, ricorda parecchio gli iPhone Pro delle ultime due generazioni. Il paragone viene spontaneo e non serve uno sguardo particolarmente attento per notarlo. A legare davvero Redmi K100 al resto della gamma è però un altro dettaglio, cioè quel piccolo cerchio con il marchio Bose che compare anche su Redmi K100 Pro e K100 Pro Max. Un tratto distintivo che rende i tre smartphone immediatamente riconoscibili come parte della stessa famiglia.

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Perché vale la pena seguirlo anche dall’Italia

Credits: TecnoAndroid

Proprio i due modelli superiori della serie hanno già fatto il loro debutto sul mercato europeo a settembre, ma con un nome diverso. Da noi sono arrivati infatti come Poco F9 Pro e Poco F9 Ultra, con una differenza non da poco rispetto alle versioni cinesi, ovvero una batteria ridotta. Non si tratta di una novità assoluta, visto che il passaggio dal mercato cinese a quello europeo comporta spesso proprio questo tipo di modifica sulla capacità dell’accumulatore.

Al momento Redmi K100 è stato presentato soltanto in Cina e non sono stati comunicati piani per una sua commercializzazione internazionale. Nessuna conferma ufficiale quindi, ma il percorso seguito dai fratelli maggiori lascia aperta una possibilità concreta. Non è detto infatti che prima o poi il dispositivo non possa approdare anche dalle nostre parti sotto il brand Poco, magari con qualche ritocco alla scheda tecnica come già successo in passato. Ed è proprio per questo motivo che conviene tenerlo d’occhio fin da ora.

Display, processore e una batteria fuori scala

Sul fronte dello schermo il telefono punta su un pannello OLED da 6,83 pollici, quindi su dimensioni piuttosto generose. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 165 Hz, un valore che promette animazioni e scorrimenti molto fluidi, mentre il supporto a Dolby Vision è pensato per chi guarda spesso film e serie in streaming. La luminosità di picco dichiarata tocca invece i 3.200 nit, un dato che dovrebbe garantire una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

A muovere il tutto c’è il SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Qui si trova una delle differenze principali rispetto ai modelli Pro e Pro Max, che montano invece il più recente Snapdragon 8 Elite Gen 5. Una scelta che separa in modo netto Redmi K100 dai due fratelli maggiori sul piano delle prestazioni, pur mantenendo il telefono su una piattaforma di fascia alta. Il vero protagonista della scheda tecnica resta comunque l’autonomia. La batteria da 10.000 mAh è un valore davvero insolito per uno smartphone, tanto che questo modello sembra quasi più una powerbank che un telefono tradizionale. Una capacità del genere richiede anche tempi di ricarica adeguati e infatti il dispositivo supporta la ricarica rapida via cavo fino a 100W.

Fonte: TecnoAndroid