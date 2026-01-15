Redmi Buds 8 Lite: auricolari per tutti i giorni, tra semplicità e funzionalità essenziali

Redmi amplia il proprio ecosistema di dispositivi audio con il lancio dei nuovi Buds 8 Lite. Parliamo di auricolari true wireless progettati per offrire un’esperienza pratica, accessibile e adatta all’uso quotidiano. Pensati per chi cerca un prodotto semplice ma completo, questi accessori si collocano nella fascia economica di mercato. Non rinunciano però a caratteristiche sempre più richieste dal pubblico, come la cancellazione attiva del rumore, la ricarica rapida e una buona qualità sonora.

Il design esterno è robusto e minimale, disponibile nelle colorazioni nero, bianco e blu, con un’impostazione ergonomica che punta al comfort anche durante sessioni di ascolto prolungate. Al centro dell’esperienza audio troviamo un driver dinamico da 12,4mm con diaframma in titanio. Una scelta che consente di ottenere un suono equilibrato, con una buona resa delle basse frequenze e una riproduzione chiara delle voci. La connettività Bluetooth 5.4 assicura una connessione stabile e veloce con smartphone, tablet e computer. Invece, il supporto ai codec AAC e SBC garantisce compatibilità e qualità su un’ampia gamma di dispositivi.

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Redmi Buds 8 Lite, cancellazione del rumore, autonomia estesa e prezzo competitivo

Uno degli aspetti più interessanti dei RedmiBuds 8Lite è l’integrazione della cancellazione attiva del rumore ibrida, capace di ridurre i rumori ambientali fino a 42dB. Grazie alla combinazione di microfoni feedforward e feedback, sono in grado di attenuare efficacemente i suoni a bassa frequenza. Migliorano così l’esperienza di ascolto in ambienti affollati o durante gli spostamenti quotidiani. È presente anche la modalità Transparency, utile per restare consapevoli di ciò che accade intorno senza dover rimuovere gli auricolari.

Per le chiamate, entra in gioco la tecnologia ENC con AI e doppio microfono, progettata per isolare la voce dell’utente anche in condizioni difficili, come in presenza di vento fino a 6 m/s. Sul fronte della personalizzazione audio, Redmi offre cinque modalità di equalizzazione preimpostate, pensate per adattarsi a gusti diversi, con la possibilità di intervenire manualmente tramite l’app Xiaomi Earbuds.

Dal punto di vista pratico, i Buds 8 Lite supportano la connessione simultanea a due dispositivi. Ciò consente di passare automaticamente da uno all’altro in base all’attività in corso. L’autonomia rappresenta un altro punto di forza. Infatti con la custodia di ricarica si possono raggiungere fino a 36 ore complessive di utilizzo. Invece, la ricarica rapida permette di ottenere circa due ore di ascolto con soli 10min di ricarica. Proposti a un prezzo di lancio di 22,99 euro, i Buds8Lite si posizionano come una soluzione concreta per chi cerca auricolari affidabili, funzionali e convenienti.