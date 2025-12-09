Red Dead Redemption: il costo su mobile è decisamente alto

È arrivata una novità interessante per il settore gaming su mobile. A tal proposito, infatti, il celebre Red Dead Redemption approda finalmente sui dispositivi mobile. L’operazione segna il ritorno di uno dei giochi più influenti di Rockstar Games. Il quale è stato, originariamente, pubblicato oltre quindici anni fa su PlayStation 3 e Xbox 360. La versione disponibile per smartphone e tablet comprende anche l’espansione Undead Nightmare, offrendo così un pacchetto più ricco rispetto al gioco originale. Sono stati, inoltre, introdotti controlli ottimizzati per il touch screen. Quest’ultimi sono pensati per adattare l’esperienza di gioco a uno schermo senza un controller fisico.

Red Dead Redemption: ecco i dettagli sul lancio su mobile

Non è specificato se la versione mobile integri migliorie grafiche tipiche di un’edizione Remastered, come supporto a HDR, 4K o VRR. La comunicazione ufficiale si limita a indicare che il gioco include l’intera esperienza per giocatore singolo e i contenuti aggiuntivi della versione premiata come Gioco dell’Anno. C’è però un dettaglio da non sottovalutare: il prezzo richiesto sui negozi digitali è di 40 euro. Si tratta di un valore piuttosto elevato per il mercato mobile.

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Un elemento interessante riguarda gli abbonati a Netflix. Il titolo è, infatti, inserito nel catalogo Games sulla piattaforma. Ciò permette agli utenti con qualsiasi piano di scaricarlo e giocarlo senza costi aggiuntivi. È importante sottolineare che l’accesso resta vincolato alla validità dell’abbonamento: una volta disattivato, il gioco non sarà più disponibile.

Il debutto su mobile di Red Dead Redemption rappresenta un passo importante per Rockstar Games. L’azienda, infatti, con tale decisone amplia l’accessibilità di uno dei suoi giochi più iconici a un pubblico più vasto. Tra novità tecniche e opportunità di gioco tramite piattaforme di streaming come Netflix, il titolo dimostra ancora una volta la sua capacità di adattarsi ai nuovi formati. Ciò riuscendo a mantenere rilevanza anche dopo più di un decennio dalla sua uscita ufficiale.