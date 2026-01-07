Record per Samsung con TV LCD Micro RGB R95H da 65 a 130 pollici

Samsung torna a fare del suo meglio nel settore TV con LCD Micro RGB R95H, una nuova tecnologia che colpisce subito per un dato su tutti: le dimensioni, che partono da 65 pollici e arrivano fino a 130 pollici, una soglia mai raggiunta prima da un televisore LCD di questo tipo.

Non si tratta solo di “schermi grandi”, ma di un progetto che mira a combinare formato estremo e qualità d’immagine, senza ricorrere alle soluzioni modulari tipiche dei maxi display professionali.

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Cos’è davvero LCD Micro RGB

La sigla Micro RGB indica un approccio diverso alla retroilluminazione rispetto agli LCD tradizionali. Invece di affidarsi a sistemi convenzionali, Samsung utilizza una gestione molto più precisa dei sub-pixel rosso, verde e blu, con l’obiettivo di migliorare luminosità, contrasto e fedeltà cromatica anche su diagonali enormi.

Il risultato promesso è un’immagine più uniforme, con colori più stabili e una riduzione dei compromessi che solitamente emergono quando si sale oltre certe dimensioni. È proprio qui che R95H fa la differenza: portare un LCD fino a 130 pollici senza sacrificare la qualità visiva.

Un traguardo tutt’altro che scontato, soprattutto considerando le difficoltà tecniche legate a pannelli di queste proporzioni.

Perché con 130 pollici si parla di record

Fino ad oggi, superare i 100 pollici significava quasi sempre entrare nel territorio dei display professionali o delle soluzioni modulari, con costi elevati e installazioni complesse. Con R95H, Samsung prova a colmare il divario tra TV domestico e maxi schermo, offrendo un prodotto che, almeno concettualmente, resta un televisore “tradizionale”.

Il formato da 130 pollici apre scenari interessanti non solo per l’home cinema di fascia altissima, ma anche per ambienti commerciali, sale conferenze e spazi espositivi. In tutti questi contesti, avere un unico pannello di dimensioni estreme semplifica installazione e gestione rispetto a soluzioni composte da più moduli.

Qualità dell’immagine al centro

Samsung punta molto sulla coerenza dell’immagine anche su diagonali così ampie. La tecnologia LCD Micro RGB è pensata per mantenere un controllo preciso della luce, evitando gli effetti collaterali più comuni come aloni, perdita di contrasto o colori meno accurati ai bordi.

L’obiettivo è offrire un’alternativa credibile a tecnologie più costose, mantenendo al tempo stesso un livello qualitativo elevato. Non è solo una questione di grandezza, ma di esperienza visiva.

Un segnale forte per il mercato

Con R95H, Samsung manda un messaggio preciso: l’LCD non è una tecnologia “arrivata al limite”. Anzi, può ancora evolversi e competere su terreni che fino a poco tempo fa sembravano riservati ad altre soluzioni.

Il debutto di LCD Micro RGB R95H da 65 a 130 pollici non è solo un record numerico, ma una dimostrazione di forza tecnologica. Ora resta da capire quanto questa ambizione si tradurrà in disponibilità reale e accessibilità, ma una cosa è certa: Samsung ha appena riscritto le dimensioni possibili per un TV LCD.