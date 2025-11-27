Realme P4x, l’azienda conferma numerose caratteristiche

Il produttore tech Realme annuncerà ufficialmente nel corso delle prossime settimane un nuovo membro della famiglia di smartphone Realme P4. Ci stiamo riferendo al modello che sarà chiamato Realme P4x, il quale andrà così ad affiancare gli altri modelli della famiglia. Di quest’ultimo, in particolare, l’azienda ha da poco rivelato le sue caratteristiche principali grazie ad alcuni teaser ufficiali.

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Realme P4x in arrivo, ecco le caratteristiche confermare dall’azienda

In queste ultime ore il produttore tech Realme ha confermato alcune caratteristiche del suo prossimo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme P4x, il quale sarà annunciato per il mercato indiano durante un evento che si terrà il prossimo 4 dicembre 2025. Tramite le immagini teaser ufficiali, l’azienda ha confermato in primis il processore che troveremo a bordo.

In particolare, il nuovo smartphone dell’azienda sarà alimentato da uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7400 con a supporto tagli di memoria comprendenti almeno fino a 256 GB di storage interno. Una delle caratteristiche più importanti di questo device, però, sarà la batteria. L’azienda ha infatti confermato che quest’ultima avrà una capienza davvero molto ampia.

Si parla infatti di ben 7000 mah. L’azienda ha inoltre confermato che il nuovo smartphone “sarà dotato della migliore combinazione di batterie e ricarica del segmento”. In ogni caso, sarà anche presente il supporto alla ricarica rapida da 45W. Il nuovo smartphone dell’azienda tech Realme potrà inoltre contare sulla presenza di un ottimo display. Una delle caratteristiche di rilievo di questo smartphone sarà inoltre la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.

Per il momento l’azienda ha confermato la presenza di queste caratteristiche tecniche sul suo prossimo Realme P4x. Ricordiamo comunque che l’azienda annuncerà anche un altro device durante l’evento di presentazione del prossimo 4 dicembre 2025, ovvero il nuovo device wearable Realme Watch 5.