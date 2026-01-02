Realme Neo 8 potrebbe arrivare anche nella Infinity Edition

Il produttore tech Realme si sta preparando per presentare la nuova serie di smartphone denominata Realme Neo 8. Il debutto è inizialmente previsto per il mercato cinese e dovrebbe arrivare in questo mese. Secondo le indiscrezioni emerse in rete, oltre al modello standard, l’azienda tech potrebbe presentare anche una inedita variante denominata Realme Neo 8 Infinite Edition. In queste ore, in particolare, è stata pubblicata online una prima immagine della confezione trapelata online.

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Realme Neo 8 potrebbe arrivare anche nella versione Infinite Edition

Il prossimo smartphone del produttore tech Realme, ovvero Realme Neo 8, potrebbe arrivare anche in una nuova versione denominata Infinite Edition. Secondo i rumors emersi in rete, entrambi i modelli dovrebbero vantare la presenza di un display realizzato da Samsung. La frequenza di aggiornamento dovrebbe essere pari a ben 165 Hz e questo dovrebbe garantire un’esperienza di utilizzo ancora più fluida.

Sembra invece che il modello base sarà dotato di una batteria con una capienza pari a 8.000 mAh. Ad alimentare il tutto, non dovrebbe invece mancare la presenza di un processore di fascia alta, ovvero il potente soc Snapdragon 8 Gen 5. In linea generale, dovrebbe trattarsi di miglioramenti piuttosto importanti rispetto al precedente modello, ovvero lo scorso Realme Neo 7. Quest’ultimo, infatti, poteva contare sulla presenza di una batteria sempre molto capiente ma da 7000 mah.

Per quanto riguarda il prossimo Realme Neo 8 Infinite Edition, non ci sono ancora ulteriori dettagli tecnici. Come già detto in apertura, però, il debutto ufficiale di questo smartphone è previsto nel corso di questo mese. Fino ad allora, immaginiamo che arriveranno ulteriori informazioni di rilievo, riguardanti sia il prezzo di vendita, sia il design sia le sue presunte specifiche tecniche. Quel che è certo è che l’azienda stupirà ancora una volta gli utenti con uno smartphone davvero prestante e dotato di una batteria in grado di garantire una autonomia di alto livello.