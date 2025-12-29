Realme Neo 8, il nuovo device certificato dall’ente 3C

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sul prossimo smartphone di punta di casa Realme. Si tratta del prossimo Realme Neo 8. Quest’ultimo sembra infatti essere molto vicino al suo debutto, dato che ha da poco ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

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Realme Neo 8, il nuovo device riceve la certificazione dell’ente 3C

Il nuovo Realme Neo 8 ha da poco ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo smartphone di punta del noto produttore tech. L’arrivo di questa certificazione non fa che rivelarci l’imminente arrivo sul mercato mobile. I rumors ed i leaks emersi in queste settimane avevano infatti rivelato il suo possibile debutto per i primi giorni del mese di gennaio 2026.

In particolare, lo smartphone è stato registrato sulla certificazione 3C con il numero di modello RMX8899. Stando a quanto riportato, il nuovo smartphone potrà contare sulla presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W. La certificazione in questione ci ha rivelato solo questi dettagli. Tuttavia, in queste ultime settimane sono emersi diversi rumors, in particolare dal leaker Digital Chat Station. Quest’ultimo ha infatti rivelato fino ad ora diverse caratteristiche tecniche del nuovo smartphone di casa Realme. Ve le riasumiamo qui di seguito.

Display con tecnologia AMOLED con tecnologia LTPS con una risoluzione massima pari a 1.5K

Sensore biometrico ultrasonico integrato all’interno del pannello

Processore top di gamma Snapdragon 8 Gen 5

Batteria con una capienza pari a ben 8000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W

Sistema operativo Android 16 con interfaccia utente Realme UI 7

Certificazione di resistenza ed impermeabilità IP68 e IP69

Insomma, per il momento ci sono già diversi dettagli tecnici di rilievo riguardo al prossimo Realme Neo 8. Il suo debutto, come già detto, è previsto per i primi giorni di gennaio 2026. Immaginiamo che arriveranno nuove informazioni prima del debutto sul mercato.