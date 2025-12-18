Realme GT 7T, il suo prezzo AMAZON è ASSURDO

Uno degli smartphone più interessanti e in voga degli ultimi anni è sicuramente Realme GT 7T, realtà conosciutissima a livello mondiale, cresciuta esponenzialmente in questo periodo, e capace di mettere nelle mani del consumatore un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, tra cui appunto un rapporto qualità/prezzo davvero convincente. Il prodotto, acquistabile direttamente su Amazon, rappresenta sicuramente la soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si volesse cercare di risparmiare al massimo ma allo stesso tempo godere di buone prestazioni generali.

L’occasione per risparmiare è davvero ghiotta, è inutile girarci attorno, ma di che dispositivo stiamo parlando? di base si tratta di un device con dimensioni di 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri di spessore, e un peso di 202 grammi, sempre con resistenza agli agenti atmosferici. Il processore è un MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, che viene accoppiato con la GPU Mali-G720 MC7, oltre a ben 12GB di RAM. La memoria interna varia in relazione alla variante scelta, ma non è comunque espandibile con l’ausilio di una microSD.

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Il display è da 6,8 pollici di diagonale, un buonissimo LTPO AMOLED che può raggiungere una risoluzione massima di 1280 x 2800 pixel, oltretutto con refresh rate a 120Hz, sempre con oltre 16 milioni di colori, una densità di 453 ppi e anche protezione ArmorShell Glass.

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Realme GT 7T: che promozione oggi su Amazon

Una promozione di tutto rispetto per uno smartphone che fa del proprio meglio per proporsi come valida alternativa, difatti il consumatore oggi può farlo proprio con una spesa finale di soli 469 euro, contro i 699 euro previsti in origine di listino. L’ordine, da effettuare subito a questo link, porta con sé la spedizione gratuita al domicilio, senza costi aggiuntivi degni di nota.