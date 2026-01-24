Realme 16 spunta su Geekbench e svela chip e memoria

Dopo il debutto ufficiale di Realme 16 Pro e Pro+, all’interno della nuova gamma manca ancora il tassello più atteso, cioè Realme 16. Il modello base non è stato ancora presentato, ma nelle ultime ore sono emerse informazioni concrete sulla sua dotazione tecnica, grazie alla comparsa su una delle piattaforme di benchmark più utilizzate.

Il test su Geekbench svela il cuore del dispositivo

Realme 16 in queste ore è comparso improvvisamente su Geekbench, nota piattaforma di benchmark. Qui ha mostrato il suo numero di modello: RMX5171. Il chip, secondo quanto visto nei test su Geekbench, sarà un MediaTek Dimensity 6400, processore pensato per la fascia media, e in grado di garantire sia prestazioni che efficienza dal punto di vista energetico.

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L’unità analizzata montava 8 GB di RAM, una configurazione ormai standard in questa categoria. È plausibile che al lancio vengano proposte anche altre varianti di memoria, così da coprire diverse fasce di prezzo. Un altro dettaglio interessante riguarda il software: il benchmark indica la presenza di Android 16 preinstallato, un segnale chiaro della volontà di Realme di proporre un dispositivo già allineato all’ultima versione del sistema operativo di Google.

Cosa aspettarsi secondo le indiscrezioni per il nuovo Realme 16

Al di là dei dati confermati dal benchmark, i rumor più recenti delineano un profilo abbastanza preciso. Realme 16 dovrebbe adottare un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120Hz, una combinazione ormai molto apprezzata nella fascia media. La scelta dei materiali andrebbe invece verso una scocca con retro e frame in plastica, soluzione comune per contenere costi e peso complessivo.

Sul fronte fotocamera, le indiscrezioni parlano di un sensore principale da 50 MP, affiancato da una configurazione essenziale ma coerente con il posizionamento del prodotto. Lo spazio di archiviazione potrebbe arrivare fino a 256 GB, con supporto alle microSD, un dettaglio non sempre scontato.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la batteria, che secondo i listini dei rivenditori dovrebbe raggiungere una capacità di 7.000 mAh. Un valore elevato, pensato per garantire un’autonomia molto estesa, supportata da ricarica rapida cablata da 60W. Al momento si tratta di semplici indiscrezioni che però contribuiscono a chiarire un quadro che improvvisamente si era ingarbugliato.