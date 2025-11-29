Realme 16 Pro: una certificazione ci anticipa molte caratteristiche

La società cinese ovviamente ha completato lo sviluppo e la presentazione della serie numero 15 dei propri smartphone, stiamo parlando ovviamente di Realme e adesso le attenzioni di tutti gli appassionati si stanno spostando sui divani che arriveranno nei prossimi mesi ovvero Realme 16, del quale adesso sappiamo qualche dettaglio in più grazie all’arrivo della certificazione TENAA, indispensabile per poter commercializzare il dispositivo in questione.

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Le caratteristiche tecniche emerse

Grazie all’arrivo di questa certificazione possiamo scoprire qualche dettaglio in più per quanto riguarda il dispositivo di cui stiamo parlando, quest’ultimo dovrebbe basarsi su un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K del quale però non è dichiarata la frequenza di aggiornamento, di sicuro la base di partenza sarà almeno 144 Hz che per l’appunto era la frequenza presente sul modello della generazione precedente.

Per il resto, emerge che il dispositivo avrà delle dimensioni spaziali pari a 162,6 x 77,6 x 7,75 mm e penserà 192 grammi, caratteristiche che racchiuderanno nello specifico una batteria pari a 6830 mAh di capacità, commercializzata però come 7000 con supporto alla ricarica rapida ad 80 W.

Per il resto, il dispositivo in questione dovrebbe vantare un sensore fotografico posteriore composto da un modulo da 200 megapixel accompagnato da un modulo secondario da otto megapixel con la fotocamera anteriore invece a 50 megapixel, la memoria interna invece sarà distribuita in tante combinazioni possibili per quanto riguarda i volumi disponibili che saranno organizzati in RAM da 8GB, 12GB e 16GB, abbinate a quelle per lo storage che varieranno da 128 GB fino a un massimo di 1 TB.

Non emerge invece nulla di troppo specifico per quanto riguarda il processore montato a bordo se non che quest’ultimo lavori alla velocità di 2,5 GHz, ovviamente è lecito presupporre che il sistema operativo installato a bordo sarà Android 16 con l’ultima versione disponibile dell’interfaccia grafica, sicuramente dunque si tratterà di un processore recente in grado di eseguire un’interfaccia di ultima generazione.