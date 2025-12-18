Realme 16 Pro+ passa dal portale TENAA, ecco i dettagli

Continuano ad arrivare in rete informazioni di rilievo riguardanti la prossima serie di smartphone top di gamma del produttore tech Realme. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo modello che sarà chiamato Realme 16 Pro+. Quest’ultimo è stato da poco avvistato sul sito web TENAA, dove sono state riportate alcune delle sue presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Realme 16 Pro+, il noto portale TENAA rivela le sue presunte specifiche

Uno dei prossimi smartphone top di gamma del produttore tech Realme ha ricevuto in queste ore la certificazione del noto ente cinese TENAA. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme 16 Pro+. L’azienda aveva già rivelato qualche dettaglio come le colorazioni ufficiali, che saranno rispettivamente Master Gold and Master Grey designed by Naoto Fukasawa e Camellia Pink and Orchid Purple, ma TENAA ci ha ora confermato anche alcune delle sue caratteristiche. Vediamole qui di seguito.

Realme 16 Pro+ – presunte specifiche tecniche

Display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.8 pollici con una risoluzione pari a 1280×2800 pixel

Processore Snapdragon 7 Gen 4

Tagli di memoria con 8/12/16/24 GB di memoria RAM e con 128GB/256GB/512GB/1TB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore: sensore fotografico principale da 200 MP, sensore teleobiettivo con lente periscopica con zoom ottico pari a 3.5x, sensore ultra grandangolare da 8 MP

Fotocamera anteriore per i selfie da 50 MP

Batteria con una capienza pari a 6850 mah (presumibilmente avrà 7000 mah)

Dimensioni 162.45 x 76.27 x 8.49 mm

Peso complessivo pari a 203 grammi

Per il momento queste sono le informazioni che sono state rivelate in queste ore dal noto portale cinese TENAA. L’azienda Realme terrà l’evento di presentazione ufficiale della nuova serie top di gamma Realme 16 Pro durante la giornata del prossimo 6 gennaio 2026. Fino ad allora, è piuttosto probabile che spunteranno in rete nuove informazioni e soprattutto conferme ufficiali da parte dell’azienda tech Realme.