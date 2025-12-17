Realme 16 Pro mostra il design ufficiale e punta tutto sui colori

Realme ha deciso di anticipare i tempi e svelare direttamente il design dei nuovi Realme 16 Pro e Realme 16 Pro+, mettendo fine a gran parte delle indiscrezioni che avevano accompagnato lo sviluppo della serie. Proprio sul sito ufficiale nelle ultime ore sono comparsi dei dettagli importanti all’interno della pagina dedicata ai 16 Pro.

La presentazione ufficiale è fissata per il 6 gennaio e segna un nuovo capitolo della collaborazione tra Realme e il designer giapponese Naoto Fukasawa, già autore in passato di modelli particolarmente apprezzati come X2 Pro Master Edition, X50 5G Master, GT Master e GT Master Explorer.

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Urban Wild Design e palette cromatica

La nuova serie adotta quello che Realme definisce Urban Wild Design, un linguaggio stilistico che punta su superfici pulite, colori ricercati e materiali alternativi. Le varianti cromatiche annunciate sono quattro: Master Grey, Master Gold, Camellia Pink e Orchid Purple. Le ultime due colorazioni, secondo quanto comunicato ufficialmente, saranno però riservate al mercato indiano.

Un altro elemento distintivo riguarda i materiali. La scocca posteriore utilizza un silicone organico bio-based, ottenuto da paglia di origine vegetale. Una scelta che combina estetica e attenzione alla sostenibilità, rafforzando l’identità della collaborazione con Fukasawa.

Modulo fotografico e sensori

Sul retro spicca un modulo fotografico di forma rettangolare, visivamente imponente e ruotato di 90 gradi rispetto a soluzioni già viste su altri modelli recenti. Al suo interno trova spazio un comparto composto da tre sensori: una fotocamera principale da 200 megapixel, un’ultra-grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5x.

Questa configurazione suggerisce un’attenzione particolare alla fotografia, soprattutto sul fronte della risoluzione e della versatilità degli scatti.

Specifiche attese e software

Secondo le informazioni circolate finora, Realme 16 Pro e 16 Pro+ dovrebbero condividere una batteria da 7.000 mAhcon ricarica rapida da 80W, oltre a una fotocamera frontale da 50 megapixel. Sul piano software, entrambi i modelli dovrebbero arrivare direttamente con Realme UI 7.0 basata su Android 16.

Con la pubblicazione delle immagini ufficiali, Realme ha quindi scelto di puntare forte sull’eleganza e sull’identità visiva, lasciando alle prossime settimane il compito di chiarire prezzo e posizionamento sul mercato.