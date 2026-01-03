Realme 16 Pro e 16 Pro+ imminenti: le specifiche sul web

Come ben sapete molto presto Realme presenterà al mondo i suoi prossimi dispositivi, nonché Realme 16 Pro e 16 Pro+, i due device infatti esordiranno sul mercato cinese a partire dal 6 gennaio e nell’attesa la società ha deciso di svelarne molti dettagli, in passato ha svelato in anticipo il design e ora ha deciso di concentrarsi su quelle che saranno le specifiche tecniche del modello di punta della serie, scopriamo insieme cosa sarà presente sotto la scocca.

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Prestazioni ad un ottimo prezzo

Il modello top di gamma avrà al di sotto della sua scocca il chip Snapdragon 7 gen 4, che per i più attenti È proprio il medesimo che era presente sulla generazione precedente, l’azienda però non ha soltanto dichiarato il modello ma anche pubblicato i risultati ottenuti nei benchmark dove su AnTuTu ha ottenuto 1,44 milioni di punti in single core superando gli 1,23 ottenuti dal modello della scorsa generazione.

Per il resto abbiamo anche un altro punto di forza dal momento che il dispositivo godrà di un display curvo con degli angoli assolutamente sottili, parliamo infatti di 1,48 mm, il display curvo sarà in grado tra l’altro di offrire una luminosità di picco, addirittura di 6500 nit, dettaglio che ovviamente andrà verificato in condizioni reali di utilizzo, ma che sicuramente garantirà un uso sotto la luce del sole assolutamente godibile.

Per quanto riguarda invece il reparto fotografico avremo un sensore principale da 200 megapixel con accanto un sensore teleobiettivo periscopico da 50 megapixel, il tutto fregiato dalla certificazione IP 69 pro, caratteristiche che tra l’altro avrà in comune con il modello leggermente inferiore che godrà infatti della certificazione IP 69, del medesimo display e con un comparto fotografico che probabilmente avrà qualche chicca in meno, ma sarà sicuramente di alto livello.

Non rimane dunque che attendere il 6 gennaio per poter togliere completamente il velo da questi due dispositivi che sicuramente porteranno avanti la nota fama della società di offrire prodotti dal rapporto qualità prezzo decisamente importante.