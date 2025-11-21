Realme 15 Lite 5G in arrivo con soc Dimensity 7300 Energy

Il produttore tech Realme dovrebbe aggiungere molto presto un nuovo smartphone alla nuova serie Realme 15. Ci stiamo riferendo al prossimo Realme 15 Lite 5G. Tuttavia, sembra che quest’ultimo sia già stato svelato silenziosamente, almeno per il mercato indiano. Lo smartphone è stato infatti avvistato sulla pagina ufficiale di Amazon India, dove sono state ovviamente riportate le sue presunte specifiche tecniche.

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Realme 15 Lite 5G quasi ufficiale, avvistato sulla pagina di Amazon India

Il prossimo smartphone del produttore tech Realme è stato avvistato in queste ore sul sito web di Amazon India. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Realme 15 Lite 5G. Secondo quanto riportato sul sito, il nuovo smartphone dell’azienda sarà alimentato da un inedito processore del produttore tech MediaTek.

Si tratta del soc MediaTek Dimensity 7300 Energy. Quest’ultimo dovrebbe essere supportato da tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. La parte frontale sarà invece occupata da un display con tecnologia AMOLED con una risoluzione pari al FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il sito web non ha tuttavia rivelato la diagonale esatta del display.

Il sito web Amazon India ha poi rivelato altre informazioni. Stando a quanto riportato, il comparto fotografico sarà composto da una dual camera posteriore. Ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP in grado di registrare video con una risoluzione massima in 4K. Lo smartphone dovrebbe poi contare sulla presenza di una batteria molto capiente. Si parla di una batteria con una capienza pari a 5000 mah. Sembra che ci sarà il supporto alla ricarica rapida da 80W per ogni evenienza. Non dovrebbe mancare infine la presenza della certificazione di resistenza IP69.

Il sito ha inoltre riportato il prezzo di vendita. Il nuovo Realme 15 Lite 5G sarà distribuito ad un prezzo di circa 175 euro al cambio attuale.