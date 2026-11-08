Ray-Ban Meta e privacy: le impostazioni per limitare i dati

Chi porta ogni giorno i Ray-Ban Meta prima o poi si trova davanti a una questione che va oltre la comodità di scattare una foto senza tirare fuori il telefono, ovvero la privacy. Gli occhiali smart hanno smesso da tempo di essere una moda passeggera e sono diventati un oggetto che molte persone possiedono e usano con naturalezza. Proprio per questo vale la pena capire quali informazioni raccolgono e come limitarne la condivisione, perché esistono alcune impostazioni che permettono di tenere sotto controllo la situazione.

Fotocamera, microfoni e intelligenza artificiale sempre addosso

Il punto di partenza è piuttosto semplice. Indossare un paio di occhiali intelligenti significa avere costantemente a disposizione una fotocamera, dei microfoni e un assistente basato sull’intelligenza artificiale. È una combinazione che regala parecchie possibilità, soprattutto a chi crea contenuti video o a chi apprezza un aiuto in tempo reale mentre è in giro, con le mani libere e lo sguardo rivolto altrove.

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Ogni medaglia però ha il suo rovescio. Un dispositivo che vede e ascolta ciò che accade intorno a chi lo indossa porta inevitabilmente con sé qualche dubbio sulla gestione dei dati personali. Le domande più frequenti sono sempre le stesse e riguardano quali informazioni vengano effettivamente raccolte, dove finiscano le fotografie scattate e quali contenuti vengano utilizzati per addestrare l’AI. Interrogativi tutt’altro che banali, visto che parliamo di un accessorio che accompagna le persone nella loro vita quotidiana, dentro casa e fuori.

Il tema diventa ancora più concreto per chi utilizza i Ray-Ban Meta ma preferisce non condividere troppo delle proprie abitudini e della propria routine. Alcune funzionalità degli occhiali prevedono infatti la trasmissione di informazioni ai server dell’azienda, un dettaglio che spesso passa inosservato durante la configurazione iniziale, quando la curiosità di provare il nuovo gadget tende a prevalere su tutto il resto.

Naturalmente non tutti vivono questa faccenda allo stesso modo. C’è chi non si preoccupa affatto della condivisione di informazioni personali e accetta di buon grado lo scambio tra comodità e dati ceduti. Per chi invece tiene alla propria riservatezza la buona notizia è che esistono diverse opzioni pensate proprio per limitare la condivisione dei dati. Il problema è che non sempre sono immediatamente visibili e bisogna andarle a cercare con un minimo di attenzione tra i vari menu.

Le modifiche da valutare sono quattro e possono essere applicate in due momenti diversi. L’ideale sarebbe intervenire prima di iniziare a usare gli occhiali smart, così da partire fin da subito con una configurazione più rispettosa della propria privacy. Chi li possiede già da tempo, comunque, può tranquillamente fare un controllo a posteriori e sistemare le impostazioni secondo le proprie preferenze, senza dover rinunciare alle funzioni che rendono questo dispositivo così interessante.

Si tratta di passaggi che richiedono pochi minuti ma che fanno la differenza nel rapporto tra l’utente e i suoi Ray-Ban Meta. Avere un’idea chiara di cosa viene inviato ai server, di come vengono gestite le immagini catturate dalla fotocamera e di quanto materiale contribuisce all’addestramento dell’intelligenza artificiale permette di usare gli occhiali con maggiore serenità, scegliendo consapevolmente quali informazioni condividere e quali invece tenere per sé.

Fonte: TecnoAndroid