Ray-Ban Display si aggiornano: ora puoi scrivere in aria e guardare Reels

I Ray-Ban Display continuano a evolversi e si arricchiscono di nuove funzioni che puntano a rendere l’esperienza sempre più naturale. Con l’ultimo aggiornamento, gli occhiali smart introducono due novità interessanti: la possibilità di scrivere in aria tramite gesti e la visualizzazione dei Reels direttamente sul display integrato.

Si tratta di un’interazione meno dipendente dallo smartphone e più basata su movimenti e comandi intuitivi, in linea con la visione di una tecnologia che resta presente ma senza essere invasiva.

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Scrivere in aria diventa realtà

La novità più curiosa è senza dubbio la funzione che consente di scrivere in aria. Grazie ai sensori integrati, i Ray-Ban Display sono ora in grado di riconoscere movimenti della mano e tradurli in input testuali. L’utente può tracciare lettere o simboli nello spazio, che vengono interpretati dal sistema e trasformati in testo.

Questa modalità è pensata per situazioni rapide, come rispondere a un messaggio breve o inserire un comando senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Non sostituisce una tastiera tradizionale, ma offre un’alternativa pratica quando si ha bisogno di interagire velocemente.

L’input gestuale può essere utilizzato anche per navigare tra i menu o confermare azioni, rendendo l’interazione più fluida e coerente con l’idea di un dispositivo sempre indossabile.

Reels direttamente sugli occhiali

L’altra novità riguarda il consumo di contenuti. Con l’aggiornamento, i Ray-Ban Display permettono di guardare i Reels direttamente sugli occhiali, sfruttando il display per visualizzare brevi video in modo discreto.

I contenuti vengono adattati al formato e alla dimensione dello schermo, privilegiando una fruizione rapida e contestuale. Non si tratta di sostituire lo smartphone, ma di offrire un modo diverso di accedere a contenuti brevi, magari durante una pausa o mentre si è in movimento.

I controlli restano semplici e minimali, basati su tocchi, gesti o comandi vocali, per evitare distrazioni e mantenere l’esperienza il più possibile immediata.

Verso un’interazione sempre più naturale

Con queste nuove funzioni, i Ray-Ban Display si avvicinano a un’idea di tecnologia più intuitiva, dove il gesto e lo sguardo diventano strumenti di controllo tanto quanto il tocco sullo schermo. Scrivere in aria e guardare contenuti brevi sono esempi di come gli occhiali smart stiano cercando una loro identità, diversa da quella degli smartphone.