Nokia 1100 torna di moda: l’erede 300 Charge punta sulla batteria

Agli inizi degli anni Duemila chi cercava un telefono quasi indistruttibile, capace di sopportare qualsiasi caduta senza fare una piega, finiva spesso per scegliere il Nokia 1100. Parliamo di un modello che ha raggiunto quota 250 milioni di unità vendute in tutto il mondo e ha segnato un record storico. Oggi, nel pieno del 2026, quel piccolo cellulare torna sotto i riflettori perché sono sempre di più i giovani che puntano su telefoni di base “non intelligenti” per ridurre le ore trascorse con lo sguardo fisso sullo schermo.

Il fascino del Nokia 1100 tra usato e collezionisti

La produzione si è fermata parecchi anni fa, eppure il vecchio Nokia 1100 continua a passare di mano sulle piattaforme dell’usato e tra gli appassionati che lo conservano come un piccolo cimelio. Chi lo acquista oggi non va certo a caccia di prestazioni. Cerca piuttosto un apparecchio robusto, con la torcia integrata, gli SMS e soprattutto il leggendario Snake, il gioco del serpente che ha tenuto impegnate generazioni intere tra una telefonata e l’altra.

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Quando arrivò nei negozi, il dispositivo costava in media circa 100 euro e proponeva una tastiera protetta da una copertura in silicone, pensata per resistere all’uso quotidiano senza troppi problemi. Il vero asso nella manica però era la batteria removibile siglata BL5C, con una capacità di appena 850 mAh. Abbinata allo schermo monocromatico, riusciva a garantire fino a 400 ore in attesa e circa quattro ore e mezza di conversazione continua. Tradotto nella vita di tutti i giorni significava non dover cercare un caricatore a metà pomeriggio, un’abitudine a cui l’era degli smartphone ha ormai abituato quasi tutti.

Proprio questa autonomia fuori scala rappresenta uno dei motivi per cui il modello suscita ancora tanta curiosità. In un periodo in cui molte persone desiderano staccarsi un po’ da notifiche e connessione costante, un oggetto così semplice diventa quasi una scelta consapevole e non soltanto un ricordo nostalgico.

Nokia 300 Charge, l’erede che scommette sulla batteria

Sull’onda di questa voglia di disconnessione, HMD Global ha deciso di muoversi presentando il Nokia 300 Charge, un telefono essenziale che recupera parte dello spirito di quel celebre predecessore. Il nuovo arrivato offre uno schermo da 2,4 pollici, la radio FM, il jack per le cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede microSD fino a 32 GB. La caratteristica più interessante riguarda però l’enorme batteria removibile da 3.700 mAh.

Secondo il produttore, Nokia 300 Charge è in grado di superare i 40 giorni di autonomia in attesa. A questo si aggiunge la ricarica inversa da 10 W attraverso la porta USB di tipo C, una funzione che permette di sfruttare il telefono anche come batteria esterna per alimentare altri dispositivi quando serve. Una soluzione pratica che allarga parecchio l’utilità di un prodotto pensato soprattutto per chi vuole semplificarsi la vita.

C’è comunque un limite da tenere presente. Il nuovo modello funziona esclusivamente sulle reti 2G, quindi il suo utilizzo dipende dalle zone in cui queste frequenze risultano ancora attive. Il lancio non significa nemmeno che il Nokia 1100 originale tornerà sulle linee di produzione. Si tratta però di un passo interessante per capire se la tendenza dei telefoni di base riuscirà a ritagliarsi uno spazio stabile in un mercato dominato da dispositivi sempre connessi.

Fonte: TecnoAndroid