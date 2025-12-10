Rafael presenta Iron Beam, il laser che riduce i costi della difesa

Preparatevi a un cambio di paradigma totale nel modo di pensare la difesa aerea, perché in Israele sta per arrivare un’arma che sembra uscita direttamente da un film di supereroi. Dimenticate per un attimo i missili che sfrecciano: il futuro è qui, ed è fatto di luce pura. Stiamo parlando di Iron Beam, il primo laser da combattimento da 100 kilowatt progettato per polverizzare droni e razzi a corto raggio. Immaginate la scena: una minaccia in volo, e invece di lanciare un costoso intercettore, si spara un raggio laser. E la cosa più incredibile è che, mentre un missile costa un patrimonio, un tiro di questo “raggio di ferro” costa pochi spiccioli di elettricità.

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Israele lancia Iron Beam, il laser che intercetta droni a costo minimo

Il Ministero della Difesa israeliano lo ha confermato: i test sono stati superati con successo lo scorso settembre, e l’obiettivo è renderlo pienamente operativo in tempo di record. Non si tratta solo di un esperimento, ma di una necessità vitale per un Paese che vive in un contesto regionale che definire “teso” è un eufemismo. Per settimane, Iron Beam ha giocato a fare il cecchino, dimostrando di poter intercettare con una precisione chirurgica razzi, colpi di mortaio e, soprattutto, i fastidiosissimi droni, riducendoli in pezzi nel giro di pochi secondi. Le simulazioni non hanno lasciato dubbi, mostrando un’affidabilità e una continuità d’azione che i sistemi basati su munizioni convenzionali semplicemente non possono garantire. Niente più scorte da riempire, niente più problemi logistici complessi: solo un interruttore da premere e una fonte di energia.

Iron Beam non arriva per sostituire gli altri giganti della difesa israeliana – parliamo di Iron Dome, David’s Sling e la famiglia Arrow – ma per completare la squadra. Questi sistemi missilistici sono eccellenti, ma sappiamo che contro obiettivi piccoli e lenti, specialmente droni che volano a bassa quota, l’efficacia tende a scendere, a volte anche fino al 50%. Ed è proprio lì, in questa zona grigia dove i radar faticano e i missili costano troppo per valere il bersaglio, che il laser entra in azione, agendo come una sorta di tappabuchi tecnologico.

L’urgenza di questa adozione è stata accelerata dalla crescente minaccia di droni come gli Shahed di fabbricazione iraniana, che non sono semplici giocattoli, ma possono portare a spasso carichi esplosivi notevoli e colpire aree nevralgiche lontane dalla linea del fronte. Addirittura, una versione meno potente di questa tecnologia è stata già messa alla prova, abbattendo decine di velivoli in arrivo dal Libano nell’ottobre del 2024, fornendo una prova tangibile che la teoria funziona alla grande nella pratica.

Alta precisione e risparmio

Ma torniamo al punto cruciale, quello che fa sorridere le casse dello Stato: l’economia. Ogni volta che Iron Dome spara un missile intercettore, si parla di un costo che si misura in decine di migliaia di euro. Ogni volta che Iron Beam spara, si parla di pochi centesimi di spesa elettrica. Questo vantaggio non è solo monetario, è strategico. Non si rischia di esaurire le munizioni durante attacchi prolungati, e la velocità di ricarica tra un colpo e l’altro è praticamente istantanea. Questo gioiello tecnologico, sviluppato da Rafael Advanced Defense Systems – gente che non scherza, dato che ha creato anche i sistemi Spike e Trophy – mette insieme una combinazione micidiale di radar, sensori elettro-ottici e un computer di controllo del fuoco super-rapido. L’arrivo di Iron Beam è, in sostanza, la dimostrazione che Israele non solo è all’avanguardia nella difesa, ma sta anche scegliendo la strada più intelligente, rapida ed economica per proteggere i propri cieli.