Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe utilizzare il processo produttivo a 2nm di Samsung

Qualcomm potrebbe essere interessata ad utilizzare la tecnologia di Samsung per realizzare il prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il chipmaker americano, infatti, sarebbe interessata al processo produttivo a 2nm del gigante coreano per la prossima generazione di chipset.
Samsung è stata la prima azienda al mondo ad annunciare un chip basato sul processo produttivo a 2nm. Il SoC Exynos 2600 promette vantaggi reali rispetto alla precedente versione, con incrementi prestazionali sia nella potenza di calcolo che nella gestione dell’IA, oltre che nel risparmio energetico.
Considerando tutti questi aspetti, Qualcomm sta guardando alle fonderie di Samsung come principale partner per la realizzazione dello Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il chipmaker americano potrebbe utilizzare il processo a 2 nanometri di seconda generazione di Samsung, conosciuto nel settore con il nome SF2P.
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 si potrebbe avvalere della tecnologia Samsung a 2nm per potenziare calcolo e gestione dell’IA
Con questa nuova generazione di prodotti, Samsung sembra aver superato tutte le problematiche che hanno afflitto i precedenti chipset tra cui prestazioni altalenanti e problemi produttivi. La conferma che Qualcomm e Samsun sono in trattative arriva direttamente da Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, durante una recente dichiarazione rilasciata durante il CES 2026.
Amon ha affermato: “Tra le varie fonderie, abbiamo iniziato per primi le discussioni con Samsung Electronics sulla produzione utilizzando il più recente processo a 2 nanometri”. Il CEO non ha citato direttamente lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 ma è facilmente intuibile che si riferisse al prodotto top di gamma della propria offerta.
Fino ad ora, Qualcomm ha preferito affidarsi maggiormente a TSMC per la realizzazione dei propri chipset ma questa dichiarazione lascia intendere un cambiamento imminente. Aver avviato le discussioni con Samsung conferma che la produzione a 2nm del brand coreano raggiunge gli obiettivi in termini di resa e prestazioni che l’azienda si era prefissata. Inoltre, alcune indiscrezioni indicano che le fonderie di Samsung produrranno chipset per Tesla, AMD e Google nel prossimo futuro.