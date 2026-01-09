Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe utilizzare il processo produttivo a 2nm di Samsung

Qualcomm potrebbe essere interessata ad utilizzare la tecnologia di Samsung per realizzare il prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il chipmaker americano, infatti, sarebbe interessata al processo produttivo a 2nm del gigante coreano per la prossima generazione di chipset.

Samsung è stata la prima azienda al mondo ad annunciare un chip basato sul processo produttivo a 2nm. Il SoC Exynos 2600 promette vantaggi reali rispetto alla precedente versione, con incrementi prestazionali sia nella potenza di calcolo che nella gestione dell’IA, oltre che nel risparmio energetico.

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Considerando tutti questi aspetti, Qualcomm sta guardando alle fonderie di Samsung come principale partner per la realizzazione dello Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il chipmaker americano potrebbe utilizzare il processo a 2 nanometri di seconda generazione di Samsung, conosciuto nel settore con il nome SF2P.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 si potrebbe avvalere della tecnologia Samsung a 2nm per potenziare calcolo e gestione dell’IA

Con questa nuova generazione di prodotti, Samsung sembra aver superato tutte le problematiche che hanno afflitto i precedenti chipset tra cui prestazioni altalenanti e problemi produttivi. La conferma che Qualcomm e Samsun sono in trattative arriva direttamente da Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, durante una recente dichiarazione rilasciata durante il CES 2026.

Amon ha affermato: “Tra le varie fonderie, abbiamo iniziato per primi le discussioni con Samsung Electronics sulla produzione utilizzando il più recente processo a 2 nanometri”. Il CEO non ha citato direttamente lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 ma è facilmente intuibile che si riferisse al prodotto top di gamma della propria offerta.

Fino ad ora, Qualcomm ha preferito affidarsi maggiormente a TSMC per la realizzazione dei propri chipset ma questa dichiarazione lascia intendere un cambiamento imminente. Aver avviato le discussioni con Samsung conferma che la produzione a 2nm del brand coreano raggiunge gli obiettivi in termini di resa e prestazioni che l’azienda si era prefissata. Inoltre, alcune indiscrezioni indicano che le fonderie di Samsung produrranno chipset per Tesla, AMD e Google nel prossimo futuro.