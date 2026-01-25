Qualcomm ridisegna il vertice dei chip Android

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 2 nanometri, binning e costi: la logica industriale di Qualcomm

Il mercato degli smartphone premium potrebbe diventare ancora più selettivo. Qualcomm starebbe preparando una doppia versione del suo prossimo chip di punta. Oltre allo Snapdragon 8 Elite Gen 6, arriverebbe anche una variante Pro. L’indiscrezione arriva dal leaker Digital Chat Station. Il nuovo modello sarebbe destinato ai dispositivi Ultra. Parliamo quindi dei flagship più esclusivi in assoluto. La mossa rispecchia l’evoluzione dell’offerta Android. I produttori moltiplicano versioni e denominazioni dei loro top di gamma. Qualcomm potrebbe adattarsi seguendo la stessa logica. Una differenziazione interna consentirebbe maggiore controllo sul segmento premium.

Il chip Pro diventerebbe un elemento distintivo di fascia altissima. Non è chiaro quali brand lo adotteranno. L’ipotesi è che venga riservato a pochissimi modelli. Questo aumenterebbe esclusività e margini. Al tempo stesso, la versione standard resterebbe il riferimento per i flagship tradizionali. La strategia avrebbe senso anche dal punto di vista industriale. I costi di produzione stanno crescendo rapidamente. Il 2026 sarà l’anno dei 2 nanometri. Anche Apple, Samsung e MediaTek si muovono in questa direzione. In questo contesto, differenziare l’offerta diventa quasi necessario. Qualcomm potrebbe così rafforzare la propria posizione contro la concorrenza. MediaTek spinge già su chip sempre più performanti. Il segmento Ultra diventa quindi un campo di battaglia cruciale. Nulla è ancora confermato ufficialmente.

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2 nanometri, binning e costi: la logica industriale di Qualcomm

Secondo le indiscrezioni, entrambi gli Snapdragon Gen 6 saranno prodotti a 2 nanometri. TSMC sarebbe il partner principale. Samsung resta comunque un’opzione aperta. Il salto tecnologico comporta costi molto più elevati. Si parla di wafer fino al cinquanta percento più cari. Già i 3 nanometri avevano segnato un aumento significativo. In questo scenario entra in gioco il binning. È una tecnica consolidata nel settore dei semiconduttori. I chip vengono selezionati in base alla qualità finale. I migliori diventano versioni più spinte. Gli altri vengono utilizzati con specifiche leggermente inferiori.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Pro potrebbero condividere lo stesso design. A cambiare sarebbero frequenze, consumi ed efficienza. Questo approccio riduce gli sprechi produttivi. Consente inoltre una segmentazione più precisa dell’offerta. I modelli Ultra riceverebbero i chip migliori. Gli altri flagship resterebbero comunque su livelli altissimi. La fonte ipotizza scenari interessanti tra i produttori. OPPO e Vivo potrebbero spingere su MediaTek per i Pro Max. Qualcomm riserverebbe il chip Pro ai modelli Ultra.