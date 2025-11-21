PS5 scontata fino a 150€, tutte le offerte per il Black Friday

Il Black Friday 2025 per PlayStation è finalmente arrivato. Da oggi, 21 novembre, fino a dicembre, Sony e i rivenditori aderenti lanciano sconti significativi sulla PS5, sugli accessori e sui giochi. Di seguito una panoramica completa delle promozioni più interessanti.

Le offerte per la PlayStation 5

Al centro delle promozioni ci sono ovviamente i modelli PS5, con sconti fino a 150 € su alcune versioni digitali.

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PS5 Slim Digital (825 GB) : è il grande affare. Prezzo ufficiale scontato a 349,99 € , con –150 € rispetto al listino.

PS5 Slim Standard (1 TB) : nella versione con lettore disco, il prezzo scende a 449,99 € , ovvero –100 € .

PS5 Pro: anche la Pro è in promozione, scendendo a circa 699,00 €, con un taglio di 100 €.

Le offerte sono valide su PlayStation Direct e presso i principali rivenditori europei aderenti. Secondo quanto dichiarato da Sony, i bundle “Fortnite Flowering Chaos” sono parte della promozione. Per la versione digitale il prezzo è 349,99 €, per quella con disco 449,99 €.

Oltre alle console, sconti anche su accessori, abbonamenti e giochi. Disponibili ad un prezzo inferiore i controller DualSense (-20 €), le cuffie Pulse Elite (-20 €), gli auricolari Pulse Explore (-30 €) e DualSense Edge (-30 €). Mentre il pass PlayStation Plus può essere scontato fino al 33% per 12 mesi. Per quanto riguarda i giochi, molti titoli avranno sconti rilevanti via PlayStation Store durante la promozione.

Perché conviene agire adesso

L’edizione digitale della PS5 raggiunge uno dei prezzi più bassi mai visti. Diversi bundle sono imperdibili, ad esempio il bundle Fortnite include V-Buck esclusivi, il che lo rende più interessante per chi gioca a Fortnite. Anche gli accessori in saldo è meglio non farseli scappare. Puoi completare l’esperienza di gioco a un costo più basso, grazie agli sconti su controller e cuffie.

Consigli per l’acquisto

Importante ricordare innanzitutto che le scorte sono limitate. L’ideale è controllare più rivenditori e verificare la disponibilità locale, poiché le offerte possono variare da Paese a Paese. I prezzi indicati sono confermati per l’Europa. E per finire, non aspettare troppo. Con tagli di prezzo così forti, le scorte possono esaurirsi in fretta.