PS Store spiazza gli utenti con favolosi sconti prima di Natale

Fino a Natale gli utenti amanti del mondo dei videogiochi potranno acquistare a basso costo tanti titoli di successo. Tutto grazie a Sony. Il noto colosso del gaming sta infatti proponendo su PS Store una promozione davvero eccezionale denominata Offerte di Fine Anno. Con la promo in questione, sono proposti all’acquisto numerosi videogiochi con dei prezzi estremamente vantaggiosi, il tutto a ridosso delle festività natalizie.
PS Store stupisce con sconti favolosi con la promo Offerte di Fine Anno
Con la promo Offerte di Fine Anno il colosso del gaming Sony stupisce gli utenti. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno acquistare tanti titoli di rilievo senza spendere una fortuna. Secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale di PS Store, gli sconti saranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 23 dicembre 2025, quindi proprio fino all’inizio delle festività natalizie. Vi segnaliamo qui di seguito alcuni dei titoli più interessanti proposti al momento su PS Store.
- Assassin’s Creed Shadows – Digital Deluxe Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 49,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- EA SPORTS FC™ 26 Ultimate Edition per PS4 e PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 54,99 euro contro gli iniziali 109,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, proposto ad un prezzo pari a 23,09 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- Batman: Arkham Knight, proposto ad un prezzo scontato pari a 4,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Assassin’s Creed® Odyssey – GOLD EDITION
- Ubisoft, proposto ad un prezzo pari a 14,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- Warhammer 40,000: Darktide, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%