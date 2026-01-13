PS Store, i migliori giochi del momento a meno di 20 euro

Gli utenti amanti del mondo del gaming avranno a disposizione tanti titoli di rilievo su PlayStation Store a degli ottimi prezzi. Tutto questo grazie alle favolose promozioni proposte dal colosso giapponese Sony. Gli utenti potranno trovare ed acquistare per la propria console titoli di vario genere, anche con prezzi inferiori ai 20 euro. Vediamo qui di seguito alcune delle migliori occasioni proposte al momento su PlayStation Store.
PlayStation Store, ecco i migliori videogiochi del momento a meno di 20 euro
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition Premium Edition per PS4, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Grand Theft Auto V (PS4™ e PS5™), proposto ad un prezzo scontato pari a 19,79 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition per PS4 e per PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 12,74 euro contro gli iniziali 84,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- Mortal Kombat™ 1: Definitive Edition per PS5 , proposto ad un prezzo scontato pari a 17,49 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition per PS4 e per PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 7,19 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari all’88%
- Call of Duty®: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition per PS4, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,79 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- UNCHARTED: Raccolta L’eredità dei ladri per PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- Assassin’s Creed® Origins – GOLD EDITION per PS4, proposto ad un prezzo scontato pari a 14,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%