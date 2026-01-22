PS Store, arrivano le Offerte per l’anno nuovo

Per il mese di gennaio il colosso del gaming Sony ha reso disponibile su PlayStation Store una nuova sensazionale promozione. Si tratta della promo nota con il nome di Offerte per l’anno nuovo. Anche questa volta, gli utenti potranno deliziarsi, acquistando per la propria console numerosi videogiochi senza spendere una fortuna. Sono proposti diversi sconti che in alcuni casi arrivano a sfiorare anche il 90%. La promozione in questione dovrebbe rimanere disponibile fino ai primi giorni di febbraio 2026. Vi riportiamo qui di seguito alcune delle occasioni migliori proposte al momento su PlayStation Store.
PlayStation Store, ecco le migliori occasioni da avere
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT per PS4, proposto ad un prezzo scontato pari a 29,39 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 58%
- Dead by Daylight PS4® & PS5®, proposto ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- God of War, proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- Assassin’s Creed Shadows – Digital Deluxe Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 49,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time per PS4 e per PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 23,09 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- Marvel’s Spider-Man: Edizione Game of the Year, proposto ad un prezzo scontato pari a 29,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 40%
- Mortal Kombat X per PS4, proposto ad un prezzo scontato pari a 4,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- Mortal Kombat: Legacy Kollection PS4 & PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 39,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 20%
- Batman: Arkham Knight, proposto ad un prezzo scontato pari a 4,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%