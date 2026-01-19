Il dibattito sull’uso dei social da parte dei minori entra in una fase decisiva. Le autorità europee chiedono maggiore responsabilità alle piattaforme digitali. TikTok risponde annunciando controlli più rigorosi sull’età degli utenti. La protezione dei dati personali resta però un tema sensibile. Non esiste ancora uno standard mondiale condiviso per verificare l’età senza rischi. La società ammette apertamente questa difficoltà. Per questo motivo, in caso di contestazioni, verranno usati strumenti supplementari. Tra questi figurano controlli documentali e verifiche tramite metodi di pagamento. È prevista anche l’analisi facciale per stimare l’età reale. Questa tecnologia è fornita da Yoti, già utilizzata da altre grandi piattaforme.

TikTok sottolinea la centralità della privacy nel processo. Lo sviluppo è avvenuto in collaborazione con le autorità europee competenti. La Data Protection Commission ha seguito il progetto da vicino. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli abusi senza compromettere i diritti digitali. Le pressioni politiche restano forti in tutta Europa. Il Parlamento europeo discute limiti di età più stringenti. Alcuni governi sostengono divieti totali per i più giovani. L’Australia ha già adottato misure drastiche. Il Regno Unito sperimenta sistemi simili con risultati concreti. Migliaia di account irregolari sono stati rimossi. TikTok utilizza questi dati per dimostrare l’efficacia dell’approccio.

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Una nuova tecnologia per individuare gli under 13 su TikTok

Il cambiamento operativo parte però dalla tecnologia. TikTok introdurrà in Europa un sistema avanzato di rilevamento dell’età. La soluzione è stata sviluppata internamente da ByteDance. Un progetto pilota è durato circa un anno. I test hanno coinvolto diversi Paesi europei. Il sistema analizza molteplici segnali digitali. Vengono valutati profilo, contenuti pubblicati e comportamenti online. L’algoritmo stima se l’utente ha meno di tredici anni. Gli account sospetti non vengono cancellati automaticamente. Entrano invece in una fase di revisione umana. Moderatori specializzati valutano ogni singolo caso.

Questo passaggio riduce il rischio di errori. Gli utenti saranno informati dell’attivazione progressiva del sistema. L’implementazione avverrà gradualmente nei vari Stati membri. TikTok evidenzia la specificità europea del progetto. La tecnologia non sarà applicata altrove, almeno inizialmente. La scelta riflette le richieste normative dell’Unione. La piattaforma punta così a rafforzare la propria credibilità. L’adeguamento alle regole diventa una leva strategica. La tutela dei minori è ormai prioritaria