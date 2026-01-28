Prezzi dei nuovi Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses arrivati in Italia

Xiaomi amplia il proprio ecosistema anche in Italia e lo fa con un prodotto che prova a unire tecnologia e quotidianità. I nuovi Mijia Smart Audio Glasses debuttano ufficialmente nel nostro Paese, portando con sé un’idea chiara: offrire funzioni smart senza trasformare gli occhiali in un oggetto vistosamente “tech”.

A differenza di altri dispositivi simili, qui non ci sono fotocamere o display futuristici. Il focus è tutto sull’audio e sull’esperienza d’uso, con un design pensato per sembrare, prima di tutto, un normale accessorio da indossare ogni giorno.

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Audio discreto, senza auricolari

Il cuore dei Mijia Smart Audio Glasses è il sistema audio integrato nelle stanghette. La riproduzione avviene in modo direzionale, permettendo di ascoltare musica, podcast o telefonate senza inserire nulla nelle orecchie. Una soluzione comoda, soprattutto per chi passa molto tempo in movimento o non ama gli auricolari tradizionali.

L’aspetto interessante è l’equilibrio tra ascolto e ambiente: il suono è percepibile in modo chiaro dall’utilizzatore, ma lascia spazio ai rumori esterni. Questo li rende adatti anche a contesti urbani, passeggiate o lavoro, dove isolarsi completamente non è sempre una buona idea.

Per le chiamate, i microfoni integrati consentono di gestire conversazioni rapide senza estrarre lo smartphone, con una qualità più che adeguata per l’uso quotidiano.

Design sobrio e funzioni smart essenziali

Dal punto di vista estetico, Xiaomi ha scelto linee pulite e montature leggere, evitando soluzioni eccentriche. Gli occhiali non vogliono attirare l’attenzione, ma integrarsi nel look di tutti i giorni. Ed è probabilmente questa una delle scelte più intelligenti del progetto.

Le funzioni smart si controllano tramite gesti touch sulle stanghette, con cui è possibile regolare l’audio, cambiare traccia o rispondere alle chiamate. Tutto avviene in modo intuitivo, senza curve di apprendimento o app complesse.

La connessione avviene via Bluetooth e l’autonomia è pensata per coprire una giornata tipo, con diverse ore di utilizzo continuo prima di dover ricorrere alla ricarica.

Prezzi e posizionamento in Italia

In Italia, i Mijia Smart Audio Glasses arrivano con un prezzo competitivo, coerente con la strategia Xiaomi: offrire tecnologia accessibile senza scendere a compromessi evidenti sulla qualità. Non sono occhiali economici, ma si collocano in una fascia più abbordabile rispetto ad altre soluzioni smart presenti sul mercato.

Questo li rende interessanti soprattutto per chi è curioso di provare gli smart glasses senza investire cifre elevate o entrare in ecosistemi troppo chiusi. Nello specifico sono arrivati in Italia al prezzo di 179€ per i modelli Aviator e Browline e 199€ per la variante Titanium.

Una proposta concreta, non futuristica

I Mijia Smart Audio Glasses non cercano di reinventare il concetto di occhiali intelligenti. Piuttosto, provano a rendere utile una funzione semplice, come l’audio, in un formato discreto e ben integrato nella vita quotidiana.

Ed è proprio questo approccio pragmatico che potrebbe fare la differenza sul mercato italiano: meno promesse futuristiche, più utilità reale. Se il pubblico risponderà positivamente, Xiaomi potrebbe aver trovato la formula giusta per portare davvero gli smart glasses fuori dalla nicchia.