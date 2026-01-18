PosteMobile, offerta super per chi richiede Poste Energia

Anche l’operatore telefonico PosteMobile sta proponendo un’offerta mobile convergente. In particolare, ci stiamo riferendo all’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow 150 Cross Energia. Quest’ultima, come suggerisce il nome, è disponibile all’attivazione per i nuovi clienti dell’operatore che decidono di richiedere anche una fornitura Poste Energia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

PosteMobile, arriva una super offerta per i clienti che richiedono Poste Energia

A partire dalla giornata del 15 gennaio 2026, l’operatore telefonico PosteMobile ha reso disponibile un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata PosteMobile Creami Extra Wow 150 Cross Energia. Sarà dunque attivabile dai nuovi clienti che richiedono anche l’attivazione della fornitura di Poste Energia.

Nello specifico, con l’offerta in questione gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle con fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi saranno tuttavia utilizzabili per navigare con le sole reti 4G e 4G+. Oltre a questo, l’offerta mette poi a disposizione anche sms senza limiti e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri. Per tutti coloro che manterranno attiva anche la fornitura con Poste Energia, il costo per il rinnovo sarà scontato a 6,99 euro al mese.

Come riportato online, se per un qualsiasi motivo gli utenti dovrebbero non avere più attiva questa fornitura, il costo dell’offerta non sarà più scontato, ma sarà proposto a 8,99 euro al mese. La nuova offerta proposta da PosteMobile non è rivolta a una particolare tipologia di utenti. La potranno infatti attivare sia i clienti che attiveranno un nuovo numero di telefono sia i clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Per attivare l’offerta PosteMobile Creami Extra Wow 150 Cross Energia sarà tuttavia necessario recarsi presso uno degli uffici postali presenti sul territorio italiano. Ricordiamo comunque che l’operatore sta proponendo online l’attivazione di un’offerta piuttosto simile, ovvero l’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow 150 Online.