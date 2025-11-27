Poste Mobile: giga a valanga se attivate questa offerta

Al giorno d’oggi, sicuramente ognuno di noi utilizza costantemente la propria offerta telefonica, usufruire infatti di minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati rappresenta un elemento fondamentale nella routine digitale di ognuno di noi poiché ci permette di svolgere tutte le attività che desideriamo senza nessun tipo di problema.

Ovviamente ogni utente ha un bisogno diverso per quanto riguarda i giga da sfruttare nell’arco della giornata e soprattutto nell’arco del mese, esistono utenti infatti che durante il mese hanno bisogno di davvero tantissimi giga da utilizzare poiché sono ad esempio dei Content Creator che ovviamente caricano costantemente contenuti audiovisivi anche dalle grandi dimensioni.

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Per venire incontro alle esigenze di questa particola tipologia di utenti oggi vi proponiamo un’offerta lanciata da poste mobile che include davvero tantissimi gigabyte per navigare, scopriamo insieme tutti i dettagli e soprattutto il prezzo mensile da pagare per poter usufruire di quest’offerta.

Davvero tantissimi giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi a 11,99 € al mese vi consente di accedere a minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti e 300 GB di traffico dati in 4G per poter navigare quando siete in mobilità, l’offerta avrà un costo di attivazione pari a 10 € con un costo per la prima ricarica di 15 €, da questi ultimi ovviamente potrete scalare il costo dell’offerta per quanto riguarda la prima mensilità, per di più, se volete attivare la produttività 5G potrete farlo attivando un’offerta supplementare dal costo di tre euro mensili in modo da usufruire della connettività di ultima generazione.

Dunque, nel caso fosse interessati, la promozione può essere attivata rapidamente all’interno del sito ufficiale di poste mobile oppure presso un qualsiasi sportello di poste italiane, ovviamente se optate per l’ultima opzione la Sim vi verrà consegnata immediatamente non appena avrete completato tutta la procedura, in caso contrario dovrete aspettare che quest’ultima vi venga spedita direttamente a casa con la spedizione che ovviamente è completamente gratuita.