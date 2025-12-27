Poste Mobile: ecco Creami Extra Wow 150

Tutti noi al giorno d’oggi abbiamo bisogno di utilizzare la nostra promozione telefonica per svolgere le attività che desideriamo, dall’effettuare una telefonata verso i nostri cari fino a pubblicare una foto sui social in pochi secondi; gli elementi fondamentali sono ovviamente minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati dal momento che questi fanno dal punto di connessione con la nostra vita digitale.

Ogni utente, dunque, sfoglia i cataloghi di offerte disponibili per poi trovare e scegliere l’offerta che ritiene più adatta alle proprie esigenze, sicuramente un elemento discriminante lo fanno i gigabyte per navigare insieme al prezzo mensile da pagare, molti utenti infatti si accontentano dello stretto necessario senza spendere necessariamente cifre troppo onerose.

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Proprio per questo oggi vi portiamo un’offerta lanciata da poste mobile che garantisce tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa senza però depauperare troppo le risorse economiche dell’utente, scopriamo insieme che cosa offre la nuova promozione creami extra wow 150.

Tutto quello che serve

L’offerta in questione garantisce al prezzo di 6,99 € al mese 150 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS limitati verso tutti, l’offerta avrà un costo di attivazione di 10 € con una prima ricarica comprensiva del primo canone mensile pari al valore di 10 €, l’offerta può essere attivata comodamente online dal sito ufficiale di poste mobile oppure presso un punto fisico poste italiane, nel primo caso la Sim verrebbe spedita direttamente a casa vostra mentre nel secondo vi verrà consegnata direttamente a mano, in ogni caso potete effettuare tutto comodamente in poco tempo e la promozione sarà attiva in pochi giorni sulla vostra Sim telefonica.

Ricordiamo che per coloro che vogliono utilizzare la connessione 5G, quest’ultima è disponibile a patto di attivare un’ulteriore opzione dal costo di tre euro al mese per abilitarla sulla vostra Sim, in tal modo, potete navigare al massimo della velocità attualmente disponibile.