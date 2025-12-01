Poste Mobile: con questa promo i giga sono interminabili

Tutti gli utenti dotati di uno smartphone quasi sicuramente sono anche in possesso di una promozione telefonica, l’offerta infatti è indispensabile per poter utilizzare al meglio il proprio dispositivo quando si è lontani dal Wi-Fi domestico dal momento che questa permette di accedere oltre che a minuti ad SMS, soprattutto a gigabyte di traffico dati per poter navigare senza preoccupazioni.

Di conseguenza ogni utente ha bisogno di attivare una promozione che sia adeguata alle sue necessità, ovviamente i provider offrono offerte variegate pensate proprio per accontentare la stragrande maggioranza di questi consumatori, ecco dunque che oggi vi portiamo un’offerta lanciata da poste mobile per coloro che hanno bisogno di navigare davvero senza nessun tipo di preoccupazione, si tratta di un’offerta che infatti offre davvero tantissimi giga, scopriamo i dettagli.

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Davvero tanti tantissimi giga

L’offerta di oggi vi permette di accedere alla bellezza di 300 GB di traffico dati in 4G con minuti limitati verso tutti e altrettanti SMS verso tutti, il tutto avrò un costo di 11,99 € al mese e al momento dell’attivazione un prezzo di 10 € più una ricarica per iniziare di 15 € dalla quale potrete scalare già il costo per la prima mensilità dell’offerta, la promozione è dedicata a coloro che attivano un nuovo numero all’interno dell’operatori in giallo e quest’ultima è attivabile direttamente online sul sito ufficiale dedicato alla promozione oppure all’interno di un punto vendita poste italiane, nel caso doveste scegliere l’attivazione online la Sim vi verrebbe spedita direttamente a casa vostra senza nessun costo aggiuntivo per la spedizione.

Sicuramente si tratta di un ottima offerta che consente di navigare davvero senza nessun tipo di preoccupazione per tutto l’arco del mese di fatturazione, se siete interessati dunque potete attivarla rapidamente in modo da avere subito i vostri giga a disposizione, se volete navigare in 5G l’offerta avrà un costo supplementare di tre euro al mese da pagare insieme al costo per la promozione.