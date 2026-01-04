Poste Mobile: con questa offerta spendi poco e non manca nulla

Quando parliamo di smartphone, ovviamente non possiamo fare a meno di parlare anche di promozioni telefoniche, le offerte infatti sono assolutamente indispensabili per permettere agli utenti di sfruttare al massimo i propri dispositivi poiché mettono a disposizione quelle caratteristiche che ci consentono di utilizzarli quando siamo lontani da casa, in primis ovviamente spiccano i gigabyte di traffico Internet per poter navigare in mobilità.

Di conseguenza, attivare un’offerta telefonica è diventato uno step fondamentale per ognuno di noi poiché fornisce proprio quegli elementi che permettono al nostro smartphone di offrirci tutto quello che già siamo abituati a vedere, ogni utente dunque deve trovare l’offerta più adatta ai suoi bisogni e procedere all’attivazione, ovviamente scegliendone nel modo corretto, in Italia i cataloghi sono molto vari e i procedersi telefonici offrono offerte per tutti i gusti, tra questi poste mobile ormai da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza ed oggi vi raccontiamo la sua ultima promozione pensata per coloro che vogliono un’esperienza completa senza però esagerare, sia come caratteristiche che come prezzo mensile.

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Offerta tutto incluso ma conveniente

L’offerta che vi portiamo oggi al prezzo di 6,99 € al mese vi permette di accedere alla bellezza di 150 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti illimitati verso tutti ed SMS altrettanto illimitati verso tutti, la promozione può essere attivata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore tinto di giallo con un costo di attivazione pari a 10 € al quale vanno abbinati altri 10 € come prima ricarica dai quali però potrete scalare la prima mensilità della promozione, l’offerta può anche essere attivata direttamente presso un ufficio poste italiane e in questo caso la Sim vi verrebbe consegnata direttamente a mano dall’operatore che vi prende in carico.

L’offerta è attualmente disponibile sul sito ufficiale di poste mobile e potete attivarla in qualsiasi momento, ovviamente si tratta di un’offerta pensata per coloro che non vogliono spendere troppo, se avete bisogno di caratteristiche decisamente più ampie e ricche il consiglio è quello di guardare ad altre promozioni.