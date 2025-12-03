Poste Mobile: 150Gb ad un prezzo decisamente conveniente

Ognuno di noi nel corso della propria giornata, ovviamente utilizza la sua offerta telefonica per poter navigare, mandare messaggi e chiamate, quest’ultima infatti è di vitale importanza poiché permette ad ogni utente di sfruttare appieno il proprio smartphone e ovviamente di sfruttare tutte le funzionalità che esso garantisce, nello specifico i gigabyte per navigare non possono mai mancare poiché permettono ad ogni utente di svolgere tutte le attività correlate alla sua ruota digitale.

Di conseguenza, ogni cliente ha bisogno di attivare un’offerta telefonica che soddisfi le sue esigenze da questi punti di vista e i provider telefonici ovviamente offrono cataloghi diversificati con varie promozioni pensate per l’appunto per soddisfare tutti quanti, tra questi una vera garanzia sicuramente è rappresentata da poste mobile, l’operatore tinto di giallo infatti garantisce davvero tante offerte fatte per accontentare tutti, non a caso oggi vi parliamo di una promozione pensata per coloro che hanno bisogno di usufruire di tutto il necessario senza spendere cifre importanti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

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Tutto è incluso ad un ottimo prezzo

L’offerta in questione garantisce al prezzo di 6,99 € al mese minuti limitati verso tutti, SMS limitati verso tutti e 150 GB di traffico dati in connessione 4G, l’offerta ha un costo di attivazione di 10 € che include il costo della Sim con una prima ricarica di 10 € da fare dalla quale poter ovviamente sottrarre il costo per la prima mensilità dell’offerta, quest’ultima può essere attivata rapidamente online seguendo gli step indicati sul sito ufficiale oppure presso un qualsiasi punto vendite di poste italiane, in tal caso la Sim vi verrebbe consegnata direttamente a mano piuttosto che essere spedita a casa vostra.

Se siete interessati, sicuramente si tratta di un’ottima offerta per coloro che vogliono usufruire praticamente di tutto non in modo eccessivo e senza spendere somme troppo importanti, se cercate qualcosa di più invece sicuramente dovete guardare oltre.