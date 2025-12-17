Porte intelligenti Doma: automazione e sicurezza diventano parte dell’architettura

Con Doma Intelligent Doors, la smart home compie un passo avanti oltre il concetto di serratura connessa. Le nuove porte, sviluppate insieme a produttori specializzati del settore premium, integrano sensori, motori e sistemi elettronici direttamente all’interno della struttura, senza alterarne estetica o materiali. Legno, fibra di vetro e metallo restano protagonisti, mentre la tecnologia opera in modo invisibile.

Il cuore del sistema è un insieme di sensori di movimento e di identificazione, abbinati a un meccanismo di chiusura multipunto elettronico ad alta sicurezza. Una delle funzioni chiave è l’apertura automatizzata. La porta riconosce il proprietario al suo avvicinarsi, si apre in modo fluido e silenzioso e si richiude una volta entrati, risultando particolarmente utile quando si hanno le mani occupate. Tutto il sistema è cablato, pensato per durare nel tempo e funzionare anche in condizioni ambientali difficili, riducendo la dipendenza da batterie e accessori esterni.

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La compatibilità con lo standard Matter consente l’integrazione con i principali ecosistemi smart, rendendo le porte un vero nodo centrale della casa connessa e non un semplice accessorio.

Doma: finestre smart e controllo dell’aria

Accanto alle porte, Doma presenta anche le Intelligent Windows, finestre progettate per contribuire attivamente al comfort e all’efficienza energetica degli edifici. Questi modelli integrano sistemi di apertura e chiusura motorizzati, blocchi elettronici e sensori ambientali in grado di monitorare qualità dell’aria, condizioni interne ed esterne e presenza delle persone.

Grazie a queste informazioni, le finestre possono aprirsi o chiudersi automaticamente in base a parametri come ventilazione naturale, funzionamento dell’impianto HVAC e abitudini degli occupanti. L’obiettivo è ridurre sprechi energetici e migliorare la qualità dell’aria indoor senza ricorrere a soluzioni separate o dispositivi aggiuntivi.

Secondo Doma, integrare intelligenza e automazione direttamente negli elementi strutturali permette di rivoluzionare il modo in cui le abitazioni gestiscono aria, sicurezza e comfort. Porte e finestre diventano così parte attiva del “sistema nervoso” della casa, aprendo la strada a edifici più intelligenti, sostenibili e pronti a evolversi nel tempo.