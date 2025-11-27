Poco Pad X1 e M1: arriva l’annuncio ufficiale

Il mercato dei tablet continua a evolversi, anche in risposta ai consumatori che cercano dispositivi capaci di coniugare intrattenimento, produttività e prezzo competitivo. In tale contesto si inseriscono i due nuovi modelli presentati da Poco. Si tratta dei tablet Pad X1 e il Pad M1. I due prodotti si rivolgono a target differenti, ma puntano entrambi ad offrire un’esperienza di qualità. Il tutto mantenendo costi non troppo elevati. Nel dettaglio, il Pad X1 punta a chi desidera un dispositivo versatile. Adatto sia alla fruizione di film e serie TV sia al gaming più impegnativo. Il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 garantisce fluidità anche nelle applicazioni più pesanti. Mentre gli 8 GB di RAM LPDDR5X e i 512 GB di memoria UFS 4.0 assicurano tempi di caricamento ridotti. Insieme ad un ampio spazio per contenuti digitali. Il display da 11,2 pollici offre una risoluzione di 3.200 x 2.136pixel. E supporta una frequenza fino a 144 Hz. Il tablet offre anche la possibilità di usare la penna, integrando funzionalità creative. Inoltre, dispone di una batteria da 8.850 mAh con ricarica rapida a 45 watt. Riguardo la connettività presenta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4. A completare tale assetto c’è il sistema operativo Xiaomi HyperOS 2.

Poco Pad X1 e M1: ecco i dettagli emersi sui nuovi dispositivi

Il secondo modello, invece, si concentra su un utilizzo più orientato all’intrattenimento “da divano”. Il suo display da 12,1 pollici è leggermente più grande. Offre una risoluzione di 2.560 x 1.600pixel. Con frequenza fino a 120 Hz, sufficiente per lo streaming e la navigazione web. Il centro del dispositivo è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria. Quest’ultima espandibile fino a 2 TB tramite microSD. La batteria, invece, è da 12.000 mAh e supporta ricarica rapida a 33 watt. Mentre la ricarica inversa è a 27watt. Anche in tale caso è previsto il supporto alla penna. Per la connettività include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e USB-C 2.0. Con sistema operativo Xiaomi HyperOS 2.

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Entrambi i tablet offrono soluzioni pensate per ridurre l’affaticamento visivo, con certificazioni TÜV Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly. Sul mercato globale i prezzi si attestano a 399 dollari per il Pad X1 e 329 dollari per il Pad M1. Mentre la disponibilità in Europa resta ancora da definire. Tali nuovi modelli evidenziano come la strategia di Poco sia orientata a offrire prodotti capaci di soddisfare esigenze diverse, dall’intrattenimento alla produttività, con un approccio al rapporto qualità-prezzo sempre più competitivo.