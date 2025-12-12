Poco M8 Pro, nuova certificazione rivela le presunte specifiche

Non molto tempo fa il produttore tech Poco ha annunciato la serie di smartphone della gamma Poco F8. Nonostante questo, l’azienda sta preparando l’arrivo di un nuovo dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo al prossimo Poco M8 Pro. In queste ultime ore sono emersi dettagli di rilievo riguardanti le presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Poco M8 Pro, la certificazione FCC rivela diversi dettagli sulle specifiche

In queste ultime ore uno dei prossimi smartphone del produttore tech Poco ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco M8 Pro e ora possiamo scoprire alcune delle sue probabili specifiche tecniche. Secondo quanto riportato sulla certificazione, il prossimo device di Oppo avrà a bordo una batteria con una capienza pari a 6330 mah, che molto probabilmente sarà pari a 6500 mah al debutto.

Nonostante la grande capienza, gli utenti potranno ricaricare la batteria in tempi piuttosto brevi, grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida da 100W. Oltre a questo, la certificazione in questione ha rivelato anche qualche dettaglio per quanto riguarda la connettività. Lo smartphone dovrebbe poter disporre del Wi-Fi 6E dual-band, del supporto alla navigazione in 5G, del Bluetooth e del chip NFC per i pagamenti contactless.

Stranamente, la certificazione ha rivelato la presenza del sistema operativo Android 15. Sarà poi presente l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la HyperOS in versione 2. La certificazione FCC ha infine rivelato i probabili tagli di memoria con cui verrà proposto lo smartphone. Stando a quanto riportato, il prossimo Poco M8 Pro sarà distribuito sul mercato mobile in tre tagli di memoria differenti. Il primo avrà 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, il secondo avrà 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il terzo, infine, avrà 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno.