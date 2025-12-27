Poco M8, il suo debutto è sempre più vicino

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Poco presenterà in veste ufficiale la sua nuova serie di smartphone. Tra questi nuovi device, ci sarà anche il prossimo Poco M8 Pro e Poco M8. Le indiscrezioni di questa serie si stanno intensificando sempre di più e questo non fa che indicarci l’imminente presentazione ufficiale sul mercato mobile.

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Poco M8 e Poco M8 Pro, il debutto ufficiale è sempre più vicino

Il debutto ufficiale sul mercato dei nuovi Poco M8 e Poco M8 Pro si fa sempre più vicino. Come già accennato in apertura, infatti, non fanno che intensificarsi sempre di più i rumors ed i leaks. Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il modello base dovrebbe essere annunciato sul mercato mobile già durante il mese di gennaio 2026. Il debutto della variante pro sembra invece che si farà attendere ancora un po’.

Dal punto di vista tecnico, sappiamo che Poco M8 avrà una scheda tecnica di tutto rispetto. Sotto al cofano sarà infatti presente uno dei soc di fascia media di casa Qualcomm, in particolare il soc Snapdragon 6 Gen 3. Sulla parte frontale sembra invece che spiccherà la presenza di un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.7 pollici. Il pannello avrà una risoluzione pari al FullHD+ e sarà presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. L’autonomia sarà invece affidata ad una batteria con una capienza pari a 5520 mah, con anche il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Poco M8 Pro sarà invece un modello leggermente più prestante. Quest’ultimo sarà dotato di un display OLED più ampio, con una diagonale pari a 6.8 pollici. Qui il processore prescelto dall’azienda sarà il soc Snapdragon 7s Gen 4. Anche dal punto di vista dell’autonomia, ci saranno prestazioni migliori. A bordo sarà infatti presente una batteria con una capienza pari a ben 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 100W.