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POCO F7 Pro: in vendita a un prezzo imbattibile su Amazon

Denis Dosi
Denis Dosi
· 2 min di lettura
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POCO F7 Pro: in vendita a un prezzo imbattibile su Amazon
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POCO F7 Pro rappresenta la vecchia generazione di una delle serie più amate e discusse di POCO, proprio per la sua capacità di racchiudere entro una spesa tutt’altro che impossibile, specifiche e prestazioni di livello nettamente superiore alla media. Con il lancio di POCO F8 Pro, la spesa per questo modello è stata fortemente ridotta, diventando ancora più facilmente accessibile da parte del pubblico su Amazon.

Nell’avvicinamento a questa tipologia di prodotto, la prima cosa che notiamo sono dimensioni e peso abbastanza importanti, tanto da pesare poco più di 200 grammi, è una prerogativa e caratteristica comune a tutta la serie, e anche su POCO F7 Pro non viene a mancare. Il processore è uno dei migliori degli ultimi anni, stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un octa-core con una frequenza di clock che raggiunge i 3,3GHz, sempre con GPU Adreno 750 e anche 12GB di RAM. Il display è dimensionalmente nella media, con i suoi 6,67 pollici di diagonale, è un buonissimo AMOLED con refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass 7i e densità di 526 ppi.

Nella parte posteriore si possono trovare due sensori fotografici: un principale da 50 megapixel e anche un ultragrandangolare da 8 megapixel, che permettono di scattare fotografie al massimo da 8165 x 6124 pixel, con stabilizzazione ottica integrata.

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POCO F7 Pro: l’offerta di Amazon dal prezzo irriconoscibile

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Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
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    La batteria, componente da 6000mAh, supporta la ricarica rapida fino a 90W, fermo restando essere sufficientemente capiente per garantire un utilizzo ottimo sul medio-lungo periodo. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il suo funzionamento, ad eccezione del caricabatterie.

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