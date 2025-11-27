Poco annuncia i nuovi Poco Pad X1 e Poco Pad M1

il produttore tech Poco ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato tech la nuova serie di smartphone di punta Poco F8. Oltre a questa, però, l’azienda ha presentato durante questo evento anche due nuovi tablet appartenenti alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo ai nuovi Poco Pad M1 e Poco Pad X1. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Poco annunciato ufficialmente i nuovi tablet Poco Pad M1 e Poco Pad X1

Il produttore tech Poco ha dunque svelato sul mercato ben due nuovi tablet di fascia media. Il primo di questi è il nuovo Poco Pad X1. Quest’ultimo dispone sul fronte di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 11.2 pollici. Il pannello vanta la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz. La risoluzione è pari a 3.5K e la luminosità massima arriva a 800 nits. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 7+ Gen 3 con a supporto tagli di memoria con 8 GB di RAM di tipo LPDDR5X e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 4.0. La batteria ha poi una capienza pari a 8850 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W.

Il secondo tablet presentato dall’azienda è il nuovo Poco Pad M1. Quest’ultimo dispone di un display più largo, con una diagonale pari a 12.1 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il processore scelto questa volta dall’azienda è il soc Snapdragon 7s Gen 4 con tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM e con fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2, espandibile per ogni evenienza tramite scheda microSD. Anche la batteria è più ampia, con una capienza pari a ben 12.000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W.

I nuovi Poco Pad X1 e Poco Pad M1 saranno distribuiti ufficialmente ad un prezzo di circa 349 euro e 299 euro al cambio attuale.