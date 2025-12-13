Pixel Watch, nuove gesture: Google prepara controlli più intuitivi per le funzioni smart

Google sta lavorando a un aggiornamento importante per Pixel Watch, introducendo un set di gesture più ampio e flessibile. Nelle ultime settimane le richieste degli utenti si sono concentrate soprattutto sulla volontà di avere alternative al gesto Raise to Talk, attualmente usato per richiamare Gemini al polso. Un sistema comodo sulla carta, ma non sempre efficace nella vita quotidiana, motivo per cui la community ha chiesto controlli più pratici e personalizzabili.

Le nuove gesture non sono ancora attivabili, ma le descrizioni interne mostrano chiaramente cosa Google sta preparando. Il cambiamento punta a rendere l’interazione con l’orologio più immediata, modernizzando un aspetto che nei Pixel Watch ha sempre lasciato qualche margine di miglioramento.

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Double-pinch e gesti del polso: cosa bolle in pentola

Il primo elemento emerso riguarda il double-pinch, un rapido pizzicotto con pollice e indice. La logica ricorda molto quella adottata da Apple Watch e Galaxy Watch e, secondo le informazioni trovate nel codice, questa gesture permetterà di:

rispondere alle chiamate;

interagire con le notifiche;

scattare foto;

gestire azioni rapide sul sistema.

Si tratta di un approccio che potrebbe estendersi facilmente anche ai controlli multimediali, rendendo più naturale l’interazione quando uno smartwatch viene usato in movimento.

La seconda novità riguarda la rinasciata dei gesti del polso, familiare ai primi utenti di Android Wear. Un semplice movimento permetterà di silenziare una chiamata o chiudere una notifica, riportando in vita funzioni abbandonate con Wear OS 3 ma ancora ricordate nella documentazione Google rimasta online. Un ritorno che conferma come Big G stia recuperando strumenti utili rimasti indietro negli anni.

Tempistiche ancora incerte

Non esiste, al momento, una finestra di rilascio. Le gesture potrebbero arrivare con un futuro Pixel Feature Drop o con una prossima versione di Wear OS. Rimane da capire quali modelli saranno compatibili: molto dipenderà dall’implementazione software e dalle capacità dei sensori integrati nei diversi Pixel Watch. Google potrebbe decidere di estendere le novità all’intera linea, oppure limitarle ai modelli più recenti, valutando anche eventuali esigenze hardware.