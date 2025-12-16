Pixel Launcher prenderà in prestito funzione schede browser da Samsung

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Un paio di giorni fa, Google ha rilasciato la build 2512 sul canale Android Canary per tutti i Pixel registrati a questo programma di anteprima. Rispetto alla precedente versione non sono emerse grandissime novità, al punto che ha fatto parlare di sé una novità inclusa nella precedente build 2511 distribuita a novembre. Nello specifico, il team di sviluppo sta lavorando per portare sui Pixel una funzionalità presa in prestito dai Galaxy Tab di Samsung, includendo le schede del browser tra i risultati mostrati quando si effettua una ricerca dalla barra di ricerca del Pixel Launcher.

Nuova opzione nelle impostazioni Pixel Launcher

Come anticipato in apertura, Google potrebbe presto arricchire il Pixel Launcher di una nuova funzionalità presa in prestito dai tablet Samsung. Attualmente, selezionando la barra di ricerca del Pixel Launcher, è possibile ottenere risultati da Web, App, Contatti, Impostazioni, Google Play Store, Screenshot, Assistente Google e Suggerimenti per smartphone Pixel. Ciascuna categoria fornisce accesso rapido a contenuti e funzionalità specifiche senza dover aprire app dedicate.

In futuro invece le cose potrebbero cambiare e ciò è suggerito da una novità inclusa nella build 2511 di Android Canary, mantenuta nella successiva build 2512 ma effettivamente ancora non funzionante. Nella sezione “Impostazioni elenco di app” del Pixel Launcher, è stata aggiunta la nuova opzione “Mostra le tessere delle schede del browser” descritta come “Visualizza i riquadri per riprendere le schede del browser. Questa opzione è attiva per impostazione predefinita.

Funzionalità già presente su tablet Samsung con One UI

Questa novità potrebbe riprendere una funzionalità già disponibile sui tablet Samsung più recenti, dove la stessa Google ha abilitato la visualizzazione delle schede recenti di Chrome nel launcher della One UI. La collaborazione tra Google e Samsung per ottimizzare l’esperienza tablet ha prodotto diverse integrazioni esclusive che ora potrebbero tornare sui dispositivi Pixel. Questa funzionalità, che può essere attivata da Chrome al percorso “Impostazioni > Schede e gruppi di schede“, fa comparire tra i risultati di ricerca dei tablet Samsung, alla voce “Cronologia di Chrome” le schede aperte dall’utente negli ultimi sette giorni. L’accesso rapido a schede recenti elimina la necessità di aprire Chrome e navigare nella cronologia per ritrovare contenuti visualizzati giorni prima.

Timeline implementazione e dispositivi supportati incerti

Non sappiamo ancora quando questa potenzialità del Pixel Launcher verrà effettivamente resa operativa sui Pixel, magari con la prossima build di Android Canary o con la Beta 1 di Android 16 QPR3. Il fatto che la funzione sia presente ma non operativa suggerisce che Google sta ancora perfezionando l’implementazione prima dell’attivazione pubblica. Non sappiamo nemmeno se, come avviene in casa Samsung, possa essere esclusiva di Pixel Tablet, e ciò è strano specie considerando che Google non lancerà nuovi tablet a breve. La limitazione ai tablet avrebbe poco senso dato che Google ha sostanzialmente abbandonato questo segmento dopo Pixel Tablet. Più probabilmente la funzione arriverà anche sugli smartphone Made by Google, rendendo più coerente l’esperienza tra dispositivi.