Penny Vet: realizzata una penna-laser per la salute degli animali

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Penny Vet: ecco il nuovo laser professionale per veterinari

La tecnologia veterinaria sta vivendo una fase di trasformazione. A tal proposito, è stato presentato il Penny Vet, il primo laser professionale tascabile per uso veterinario. Il dispositivo è stato presentato negli Stati Uniti dall’azienda veneta Swiss & Wegman con il marchio Luxyvet. Dietro a quest’ultimo c’è una storia tutta italiana. Penny Vet nasce, infatti, a Padova, con l’obiettivo di rendere accessibili anche a cani e gatti quelle tecnologie laser che da anni trovano applicazione nella medicina umana. Le dimensioni sono uno degli aspetti che colpiscono di più. Con un diametro di appena 18 millimetri, poco più di una penna, il dispositivo può essere portato comodamente nel taschino del camice. La commercializzazione è prevista a breve, sia nella versione standard sia nella variante Penny Vet X, dotata di puntale intercambiabile.

Penny Vet: ecco il nuovo laser professionale per veterinari

Oltre la portabilità, è la tecnologia interna a fare la vera differenza. Il laser a diodo integrato consente di passare dalla laserterapia antalgica alla chirurgia mini-invasiva, sfruttando fibre ottiche sottilissime da 300 micron. Ciò permette sia la biostimolazione terapeutica, utile per ridurre infiammazioni e dolori cronici, sia interventi di estrema precisione, con un impatto minimo sui tessuti. Il risultato, spiegano dall’azienda, è una sensibile riduzione del dolore post-operatorio e tempi di recupero più rapidi. Con benefici evidenti per il benessere di animali come cani e gatti.

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Uno degli aspetti più innovativi è l’integrazione completa di sorgente laser, elettronica di controllo e alimentazione in un unico strumento autonomo. Un dettaglio che supera il limite delle postazioni fisse richieste dai dispositivi tradizionali e apre la strada a un utilizzo efficace anche fuori dalla clinica. Naturalmente Penny Vet è destinato solo a professionisti veterinari e, almeno per ora, al solo mercato statunitense. Come sottolinea Maurizio Manfrin, CEO e fondatore di Swiss & Wegman, l’idea alla base del progetto è rispondere alle esigenze del veterinario moderno, garantendo portabilità totale, precisione e protocolli clinici validati.